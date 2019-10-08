İsrail’i Osmanlı korkusu sardı

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin’in başkenti Kudüs’teki faaliyetleri, terör devleti İsrail’i çileden çıkardı. İşgalci İsrail hükümetinin, Türkiye’nin Kudüs’ün tarihi dokusunu korumaya ve İslami mirasa sahip çıkmaya yönelik çalışmalarına karşı hareket planı hazırladığı ortaya çıktı.

ÜRDÜN’E SİNSİ DESTEK

Başbakan Benyamin Netanyahu’ya desteğiyle bilinen İsrail gazetesi Israel HaYom, Türkiye’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilere yönelik projelerini kısıtlamayı amaçlayan sinsi planının detaylarını yayımladı. Gazetenin dünkü sayısında “Erdoğan’ı engelleme planı” başlığı ile manşetten verilen haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın, Türkiye’nin Doğu Kudüs’te ikamet eden Filistinlilere yönelik insani yardımlarını, kalkınma projelerini, sosyal ve kültürel faaliyetlerini engellemek amacıyla bakanlığına bir plan hazırlaması talimatı verdiğini aktardı. Katz’ın “Başkan Erdoğan ve Türkiye’nin sosyal, dini, eğitim ve kültürel faaliyetlerle Kudüs’te etkinliğini artırmasını kabul edemeyiz. Türkiye’nin Kudüs’teki faaliyetlerine karşı gereken önlemleri alacağız. Tüm kentte İsrail hakim olacak. Osmanlı İmparatorluğu günleri bitti” dediği belirtildi. Haberde, ‘Ürdün’ün Mescid-i Aksa üzerindeki özel statüsünü koruma amacı güttüğü’ iddia edilen planı Dışişleri Bakanı Katz’ın ‘kısa süre içerisinde’ Başbakan Netanyahu’ya sunma niyetinde olduğu belirtildi.

TİKA HEDEFTE

İsrailli yetkililerin, Türkiye’nin Doğu Kudüs’te yürüttüğü çalışmalardan “uzun zamandır” rahatsız olduğuna işaret edilen haberde, söz konusu planda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Kültür Merkezinin Doğu Kudüs’teki faaliyetlerinin kısıtlanmasının amaçlandığı ifade edildi. Planda ayrıca TİKA’nın Filistin Koordinatörlüğünde görevli Türkiye vatandaşları ile Yunus Emre Kültür Merkezi bünyesinde Doğu Kudüs’teki Filistinlilere Türkçe dersi veren Türk öğretmenlere vize verilmemesinin yanı sıra TİKA’nın Doğu Kudüs’te yapacağı faaliyetleri önceden İsrail makamlarıyla koordine etmesinin önerildiği kaydedildi.

Plan güvenlik kabinesinde görüşülebilir