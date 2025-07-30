Yabancı basın, Çin'in yeni nesil gizli savaş uçağı J-35 için dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bu kapsamda Mısır'ın Çin ile olası J-35 savaş uçağı anlaşması için görüşme halinde olduğu ifade edildi.

Mısır'ın Çin'in J-35 hayalet savaş uçağını satın alma potansiyeli, İsrail ve ABD'de endişeye yol açtı. Onlarca yıldır ABD askeri yardımına ve teçhizatına büyük ölçüde güvenen Mısır, şimdi ise Çin ve diğer ülkelere yönelerek çeşitlendirilmiş bir silah portföyü peşinde koşuyor.

Bu değişim, farklı bölgesel öncelikler nedeniyle zaten gergin olan Washington ile ilişkileri daha da gerginleştiriyor. Son teknoloji ürünü gizli uçak J-35, istikrarsız Orta Doğu'daki güç dengesini yeniden şekillendirebilir.

Mısır'ın bu hamlesi, uzun süredir devam eden ittifaklara meydan okuyarak özerkliğe doğru atılmış cesur bir adımın sinyalini veriyor. Mısır ve Çin, 2024 savunma anlaşmasıyla sonuçlanan askeri ilişkilerini derinleştirdi. Pekin'de imzalanan bu anlaşma, güvenlik ve teknoloji alanlarında gelişmiş bir iş birliğinin zeminini hazırlıyor. Tarihsel olarak, eski Mısır rejimleri dönemindeki ABD baskısı, Kahire'nin Pekin ile ilişkilerini sınırlamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin 2014'teki Çin ziyareti bir dönüm noktası oldu.

Mısır artık Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nde ekonomik ve askeri sinerjiyi teşvik eden kilit bir rol oynuyor. Potansiyel J-35 anlaşması da bu daha geniş kapsamlı stratejiye uyuyor. Kahire, gelişmiş savunma teknolojilerini yerelleştirerek Batılı tedarikçilere bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Çin'in insansız hava araçları ve yapay zeka da dahil olmak üzere uzmanlığını paylaşma isteği, Mısır'ın hedefleriyle örtüşüyor.

ABD VE İSRAİL TEDİRGİN

Mısır'ın J-35'i satın alma ihtimali Washington ve Tel Aviv'i tedirgin ediyor. ABD raporları, Çin'in gizli savaş teknolojisinin Orta Doğu'nun askeri dengelerini bozabileceği endişelerini vurguluyor.

J-35'in gizli uçuş yetenekleri, özellikle Mısır'ın etkili bir şekilde konuşlandırılması durumunda, İsrail'i tehdit edebilir. Washington, yıllık 1,3 milyar dolarlık ABD askeri yardımı alan önemli bir müttefik olan Kahire üzerindeki nüfuzunu kaybetmekten endişe ediyor. Mısır, ABD politikasının Arap ortaklarına kıyasla İsrail'i kayırdığını algıladıkça gerilimler artıyor.

MISIR'IN BAĞIMSIZLIK STRATEJİSİ

Mısır, özerkliğini güçlendirmek için silah kaynaklarını aktif olarak çeşitlendiriyor. Kahire, Fransız Rafale jetleri ve Rus Su-35'leri temin etti ve şimdi de Çin'in J-35'lerine göz dikti. Bu strateji, genellikle siyasi çıkarlarla gelen ABD silahlarına olan bağımlılığı azaltıyor. Mısırlı askeri uzman Tuğgeneral Muhiddin, Rafale'nin performansını överek, muharebe kabiliyetlerini artırmadaki rolünü vurgamıştı.

Yabancı basında yer alan habere göre, Mısır'ın potansiyel J-35 alımı, bölgesel nüfuzunu yeniden tanımlayabilir. Kahire, ABD, Rusya ve şimdi de Çin ile uzun süredir dengeli ilişkilere sahip. Bu anlaşma, Çin'in altyapı ve ticarete büyük yatırım yaptığı Orta Doğu'daki büyüyen varlığını vurguluyor. Bölgesel istikrarın kilit noktası olan Mısır, Pekin'in ekonomik desteğinden faydalanıyor.

J-35'İN MISIR İÇİN TEKNOLOJİK VE ASKERİ AVANTAJLARI

Çin'in yeni nesil gizli savaş uçağı J-35, Mısır'a önemli avantajlar sağlıyor. Düşük radar görünürlüğü için tasarlanan uçak, gelişmiş hava savunma sistemlerinden kaçınmada mükemmel performans gösteriyor. Çift motoru, 1.900 kilometreyi aşan bir muharebe menzili sağlıyor ve bu da Mısır'ın geniş sınırları için ideal. 4.5 nesil bir jet olan Rafale ile karşılaştırıldığında, J-35'in gizlilik ve sensör füzyonu, ona çekişmeli hava sahasında avantaj sağlıyor.

Zaten çeşitli platformlar kullanan Kahire hava kuvvetleri, bu jetle çok yönlülük kazanacaktır. Çin'in yapay zekâ ve drone sistemleri de dahil olmak üzere teknoloji transfer etme isteği, anlaşmanın cazibesini artırıyor. Mısır, üretimi yerelleştirerek savunma sanayisini güçlendirmeyi hedefliyor. J-35'in gelişmiş aviyonikleri, modern savaş için kritik öneme sahip durumsal farkındalığı artırıyor. Bölgesel çatışmalarda, gizlilik yetenekleri düşmanları caydırarak Mısır'ın caydırıcılık konumunu güçlendirebilir.

J-35, satın alınırsa Mısır'ın hava kuvvetlerini ve jeopolitik nüfuzunu güçlendirecektir. İleriye bakıldığında, Mısır'ın istikrar ve özerkliğe öncelik vererek Doğu ve Batı ilişkilerini dengelemesi muhtemeldir. Bu anlaşma, değişen küresel düzende güvenilir ortaklıklara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Kahire rotasını çizerken, Orta Doğu da yeni bir nüfuz ve güç dönemine hazırlanarak durumu yakından takip etmektedir.