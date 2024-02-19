İsrail'in 136 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 92'ye çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 136. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 136 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 29 BİN 92'YE ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 136 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 145 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de çatışmalarda insani ara verilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

13:42 İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 29 bin 92'ye yükseldi.



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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik terör eylemlerinin sürdüğünü ve ramazanda durumun daha da kötüleşebileceğini belirterek, AB üyesi ülkelere bu yerleşimcilere yönelik yaptırım uygulama çağrısında bulunduğunu söyledi

İsrail'in öldürdüğü 6 yaşındaki Hind'in "yürek burkan" yeni ses kayıtları yayınlandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Başbakanlığı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talep ettiği "ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" kararının "güvenlik göz önüne alınarak dengeli biçimde alındığını" iddia etti.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel, İsrail'in Refah bölgesine saldırması halinde "dünyada sahip oldukları son desteği de kaybedebilecekleri" uyarısında bulundu

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in dostu Almanya'nın Gazze'deki saldırıları durdurmak için çok önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, "koşullar uygun olduğunda" Hamas ile esir takası müzakerelerine katılacaklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, İsrail'in, Gazze'deki savaşa karşı çıkanları keyfi olarak tutukladığını belirterek, "İsrail'in, insan hakları savunucularını hedef almaya devam ettiğini görmek beni dehşete düşürüyor." dedi.

İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişiyi de yaraladı

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