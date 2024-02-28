İsrail'in 145 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bine dayandı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 145. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 30 BİNE DAYANDI

İsrail ordusunun, halkı zorla aç bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 76 artarak 29 bin 954'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 145 günden bu yana devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze'de dünden bu yana sivilleri hedef alan saldırılarında 76 Filistinlinin öldürüldüğü, 110 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 29 bin 954'e, yaralananların sayısının da 70 bin 325'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlendiği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun, halkı zorla aç bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 76 artarak 29 bin 954'e yükseldi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Netanyahu, Filistinlileri öldürmeye devam etmek istiyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinliler "öldürücü derecede" kıtlığa maruz kalıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren ve hayatını kaybeden ABD askeri Aaron Bushnell'in arkadaşı, Bushnell'in kendisine "Filistin'deki soykırıma ABD ordusunun dahil olduğuna" ilişkin belgeler gördüğünü söylediğini öne sürdü

İsrail güçleri baskın düzenlediği Kalkilya'da 2 Filistinliyi gözaltına aldı

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki Kiryat Şmona yerleşim birimine füze saldırıları düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda 2 askerinin öldürüldüğünü, 7 askerinin yaralandığını bildirdi.

04:40 İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimi arasındaki anlaşmazlığın ülkenin güvenliğine ve dış ilişkilerine zarar verdiği uyarısında bulundu.

04:34 İsrail'de, ordunun Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar ve kuzeyde Hizbullah ile çatışmaların gölgesinde düzenlenen yerel seçimlere katılım 2018'deki seçimlerin gerisinde kaldı.

02:00 Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, soykırımla yargılanan işgalci güç İsrail'in Gazze'deki nüfusa karşı açlığı savaş aracı olarak kullandığını söyledi.

01:41 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, insani yardım engellendiğinde BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım sistemini devreye sokma yetkisi bulunduğunu belirterek, "Bunun zamanının geldiğini düşünüyorum." dedi.

00:40 Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze'de tüm nüfusun gıda yardımına muhtaç olduğunu, nüfusun dörtte birinin ise kıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi.

00:36 ABD Kongresindeki Filistin asıllı tek vekil Rashida Tlaib, Amerikalı Müslümanların yoğunlukta olduğu Michigan eyaletinde yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde Gazze politikalarını protesto ettiği Başkan Joe Biden'a oy vermedi.

00:34 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Gazze'de pazartesi gününe kadar ateşkes olmasını umuyorum" şeklindeki sözlerinden daha temkinli bir tavır takınarak, "Ateşkes için çok çalışıyoruz ancak henüz iş bitmiş değil." dedi.

00:15 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell'in tepkisinin "derinliğinin" anlaşıldığını, her tür tepkinin dikkate alındığını belirtti.

00:03 İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Filistinliler, Gazze Şeridi'ne havadan ulaştırılan yardımları almak için sahile akın etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.