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Dünya

İsrail'in 150 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 534'e yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 150 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 124 artarak 30 bin 534'e yükseldi.

4 Mart 2024 Pazartesi 06:44 - Güncelleme:
İsrail'in 150 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 534'e yükseldi
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 150. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 150 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 30 BİN 534'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 150 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 124 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 30 bin 534'e yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 210 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye çıktığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

11:37 İsrail'in 150 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 534'e yükseldi

10:08 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine baskın düzenledi

09:44 Kanada'da bir kişi Filistin'i destekleyen göstericiyi tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

09:43 İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü

07:01 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin ekibindeki personel arasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş nedeniyle yaygın bir istifa dalgası yaşandığı bildirildi

03:25 Brezilya, Venezuela ve Bolivya'da Filistin'e destek gösterileri yapıldı

02:44 İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya girişlerin sınırlandırılmasını talep etti

01:50 ABD Başkan Yardımcısı Harris, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi

01:18 Kahire'de yürütülen Gazze'de ateşkes müzakereleri bugün devam edecek

00:46 Gazze'deki İsrailli esirlerin İsrail askerlerince öldürülmeden önce ses kayıtları ortaya çıktı

00:29 Alman Başpiskopos Udo Bentz İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere saldırmasına tepki gösterdi

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