İsrail'in 150 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 534'e yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 150. gününde sürüyor.İSRAİL'İN 150 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 30 BİN 534'E YÜKSELDİ
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 150 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte 124 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 30 bin 534'e yükseldiği aktarıldı.
Son saldırılarda 210 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye çıktığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
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