İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 158. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 158 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 31 BİN 184'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 158 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 72 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 184'e yükseldiğini aktardı.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 129 Filistinliyi daha yaraladığını, Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 72 bin 889'a ulaştığını bildirdi.

İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğunu vurgulayan Kudra, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının da 27 olduğuna dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.



İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırılarda şuana kadar 400'den fazla kişi öldü, yaklaşık 1300 kişi yaralandı.

İsrail'in 158 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 184'e yükseldi.

Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı (BIRN), Sırbistan'ın, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e silah satmayı sürdürdüğünü iddia etti.

Sırbistan'ın İsrail'e 7 Ekim'den sonra da silah satmayı sürdürdüğü iddia edildi

BM, Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye yardım taşıyan geminin planlamasında yer almıyor

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in rotasını değiştirmemesi halinde "destek kaybetmeyi sürdüreceğini" söyledi

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin, "İsrail'in UNRWA'yı yok etme kampanyası yürüttüğü" açıklamalarına atıfta bulunarak, böyle bir kampanyanın başlatılmasını "utanç verici bir rezalet" olarak niteledi.

13:18 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi yaraladı.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'ye insani yardımların sorunu çözmeye tek başına yardımcı olmayacağını belirterek, "Gazze'nin sürdürülebilir bir ateşkese imkan verecek acil insani araya ihtiyacı var." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin gemilerin yükünü indirmesi için askeri liman kurma çalışması tamamlanana kadar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Gazze'ye daha küçük gemilerle insani yardımların taşınacağını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Dünya gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak

Gazze'ye 200 tonluk yardım malzemesi götüren Open Arms gemisi sabah saatlerinde Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırması başlatması halinde Tel Aviv yönetimine askeri yardımı koşullandırmayı değerlendireceği aktarıldı.

11:36 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 27 bin 600'ün üstünde öğün ve 25 bin 900 şişe su insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.



CIA Direktörü Burns, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için ateşkes istedi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 100 roket atıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplantıda söz alan İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın konuşmasına başladığı sırada Genel Kurul Toplantı Salonu'nu terk ederek, İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik Türkiye'nin tepkisini gösterdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 7 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

04:18 Fas'ın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne, ilk kez havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.

04:01 ABD'nin başkenti Washington DC'de, bir araya gelen müslüman göstericiler, Beyaz Saray önünde ilk iftarlarını su ve hurma ile açtı. İftarın ardından namazlarını kılan göstericiler Gazze'de ateşkes talebi için sloganlar attı.

03:53 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye ulaştırılması için kara, deniz ve hava yoluyla acil ve doğrudan insani koridorların açılması gerektiğini vurguladı.

02:21 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında ölen ve yaralananlar oldu.

01:38 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili soruşturmasını yürütmek üzere İngiliz avukat Andrew Cayley atandı.

01:23 ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaşımında diğer seçenekler yeterli olmadığı için deniz yoluyla yardım ulaştırma seçeneğini araştırmaya başladıklarını açıkladı.

01:16 Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne sekizinci kez havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 426 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.