İsrail'in 159 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 272'ye yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 159. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 159 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 31 BİN 272'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusunun, yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 88 artarak 31 bin 272'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 159 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 88 Filistinliyi öldürdüğünü, 135 Filistinliyi yaraladığını duyurdu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 272'ye, yaralı sayısının da 73 bin 24'e ulaştığını bildiren Kudra, İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiğini belirten Kudra, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, son 4 yılda dünya genelindeki tüm savaşlarda öldürülen çocuklardan daha fazlasını 5 ayda Gazze'de öldüren İsrail'in "bir halkı kökünden yok ettiğini" belirtti.

İsrail ordusunun, yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 88 artarak 31 bin 272'ye yükseldi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde sivilleri hedef alan İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet edeceğini bildirdi.

İsrail'deki Kudüs İbrani Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Nadera Shalhoub-Kevorkian, Gazze'de İsrail'i Filistinlilere karşı soykırım yürütmekle suçlamasının ardından görevden uzaklaştırdı.

12:32 İsrail'de üst düzey bir siyasi yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini devirmeye çalıştığını iddia etti.



İsrail'in saldırıları ve işgali altında ramazana giren Filistinliler için ramazan ayında İsrail'in çeşitli bahanelerle saldırılar veya huzur bozacak provokasyonlar düzenlemesi adeta bir "gelenek" haline gelirken Tel Aviv, açlığın pençesindeki Gazze'ye 5 aydır sürdürdüğü saldırılarına bu kutsal ayda da devam ediyor.

İspanya'da Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in defalarca "7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah satışı olmamıştır." açıklamalarına rağmen Aralık 2023'te İspanya'dan İsrail'deki bir silah şirketine askeri malzeme gönderildiği ortaya çıktı.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten beri tam ablukaya aldığı Gazze kentinde hastane çevresine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 5 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Hamas, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes için uluslararası bir teklif aldıklarına dair iddiaları yalanladı.

11:35 Alman Hava Kuvvetlerinin, Ürdün tarafından Gazze'ye havadan yardım ulaştırılması için başlatılan operasyona katılacağı bildirildi.



Eski İsrail Dışişleri Bakanı Shlomo Ben-Ami, ABD Başkanı Joe Biden'ın Filistin devletinden bahsetmesine ilişkin, "ABD'nin savaşın sonlandırılmasını Filistin devletiyle ilişkilendirmesi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya siyasi güç verdi." dedi.

ABD'de başkent Washington DC Belediyesine giren aktivistler, kent yönetiminin Gazze'de ateşkesi destekleyen karar tasarısını kabul etmesi çağrısında bulundu.

11:04 İsrail güçlerinin, işgali altındaki Doğu Kudüs yakınlarında Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişiyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.



Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Almanya ziyaretinde, Gazze konusunda Batı'nın ikiyüzlülüğünü durdurmak için çok net konuştuğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız milletvekillerinden François Thiollet, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, hakkında soykırım suçlaması varken İsrail'e silah satmaya devam etmesinin onları "suç ortağı" yapacağı uyarısında bulundu.

Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Uygulamalı Uluslararası İnsan Hakları Programı Direktörü Prof. Dr. Susan Akram, "İsrail, insani yardımların Gazze'ye girişini kasıtlı olarak engelleyerek giderek çaresizleşen ve açlık çeken bir nüfusu gıda, su, yakıt, ilaç, barınak ve diğer hayati ihtiyaçlardan mahrum bırakıyor." dedi.

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne geceden bu yana düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldürüldü, onlarca kişi yaralandı.

05:39 Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, işgalci olarak nitelendirdiği İsrail'in, ev sahibi Filistin'den daha fazla hakka sahip olamayacağını söyledi.

03:26 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly arasında gerçekleşen görüşmede İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ele alındı.

01:59 İsrail, 5 aydır aralıksız saldırıları ve kuşatması nedeniyle ağır yıkım ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonuyla "pilot proje" olarak 6 tır insani yardım gönderildiğini duyurdu.

01:58 Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, Gazze Şeridi'ne ve Filistinlilere destek için İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınında gösteri düzenledi.

01:13 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in ablukası altında Gazze'ye, açlıkla mücadele eden "Filistinli sivillerin gıdaya erişimini kolaylaştırmak için" seyyar liman görevi görecek 4 geminin yola çıkarıldığını belirtti.

01:09 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nde "roketatar taşıdığı" iddiasıyla dronla hedef alarak öldürdüğü Filistinlinin aslında bisiklet taşıdığını kabul etti.

00:39 DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Gazze ile ilgili ateşkes girişimlerine yönelik Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

00:38 ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yapılan insani yardımların "olmasını istedikleri düzeyde gerçekleşmediğini", daha fazla insani yardım gönderilmesini istediklerini bildirdi.

00:07 ABD'de, başını bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın çektiği 8 senatörden oluşan grup, Başkan Joe Biden'a mektup göndererek "İsrail'e silah tedarik etmeyi durdurması" çağrısı yaptı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 184 Filistinli öldürüldü, 72 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.