İsrail'in 160 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 341'e yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 160. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 31 BİN 341'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 69 artarak 31 bin 341'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 160 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 69 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 341'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 110 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 73 bin 134'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 69 artarak 31 bin 341'e çıktı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erene, abluka kaldırılana ve her yere insani yardım ulaştırılana kadar Kızıldeniz'deki saldırılarını durdurmayacağını açıkladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, "Refah kentine sığınan her insan ölüm sırasının ne zaman kendisine geleceği düşüncesiyle yaşıyor, yani öldürüleceği anı bekliyor." dedi.

Filistin Tarım İşleri Komiteleri Birliğinin (UAWC) avukatı ve aktivist Yasmeen El-Hassan, İsrail'in, halkın topraklarıyla bağını koparmak için kasıtlı olarak Filistin'in gıda sistemlerini hedef aldığını belirterek, "Bu da yerleşimci sömürgeciliğin bir başka taktik stratejisi." dedi.

10:56 İsrail ordusunun üst düzey istihbarat yetkilisi, 7 Ekim saldırısına yol açan başarısızlıklar nedeniyle istifa etme niyetini açıkladı.



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Refah bölgesine düzenlediği hava operasyonunda Hamas'ın bir komutanını öldürdüğünü açıkladı. IDF operasyondan görüntüler paylaşarak, "Hamas'ın Operasyon Birimi komutanlarından Muhammed Ebu Hasna Refah bölgesinde tam isabetle vurularak etkisiz hale getirildi" dedi.

10:35 Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne dayattığı açlığa son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile arasında uzun zamandır sorun olduğu söylenen Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Şeridi'ne yapılacak insani yardım konusunda tartıştığı bildirildi.

UNRWA, dün yaptığı açıklamada İsrail kuvvetlerinin Gazze'nin Refah kentinde bulunan bir gıda dağıtım merkezini vurması sonucu en az 1 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini ve 22 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün yerel saatle 13.17 sıralarında Gazze'nin kuzeyine havadan yardım operasyonu düzenledi. Açıklamada, 35 bin 712 gıda paketinin ve 28 bin 800 şişe suyun Gazze'ye bırakıldığı ifade edildi. CENTCOM ayrıca Kızıldeniz'de Husilere ait 4 İHA'nın imha edildiğini duyurdu.

06:54 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir." ifadesini kullandı.

06:01 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Gazze'de bugün söz konusu olan şeyin halkın hayatta kalıp kalmaması" olduğunu kaydederek, "Harekete geçmemiz lazım." dedi.

02:21 Hamas, İsrail'in "kötü niyetli planlarına" olumlu yanıt vermeyi kararlı bir şekilde reddeden Gazze'deki aşiretleri takdir etti.

01:42 Uluslararası toplumun Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail'e yaptığı çağrılara bir yenisi eklendi. Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) bakan ve yetkililer, Gazze'ye daha fazla insani yardım için oluşturulan deniz koridoru projesini görüştü.

01:36 Gazze'de ateşkes talep eden ve ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarına son vermesini isteyen yüzlerce savaş karşıtı, San Francisco Uluslararası Havaalanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Dış hatlar terminali girişini geçici olarak kapatan grup, yetkilileri barış için harekete geçmeye çağırdı.

01:10 Gazze'deki İsrail askeri birliklerden birinin komutanı, ülkesindeki siyasi liderleri eleştirerek, birlik içinde savaşan ve öldürülen askerlere layık olunması çağrısı yaptı.

00:49 İtalyan mahkemesinin, terör şüphelisi olarak tutuklu yargılanan ve İsrail'in iadesini istediği Filistinli Anan Kamal Afif Yaeesh'i sınır dışı etmeyi reddettiği bildirildi.

00:02 Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, İsrail ordusuna katıldıkları tespit edilen Güney Afrika vatandaşlarının, ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınacağını söyledi.

00:00 Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "iktidarda kalabilmek için Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı uzattığını" belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.