İsrail'in 162 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 162. gününde sürüyor.

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 63 artarak 31 bin 553'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 162 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 63 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 553'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 112 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 73 bin 546'ya ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in saldırılarıyla kuzeyden göçlerle kalabalıklaşan Refah kenti hakkında uyarı niteliğinde açıklama yaparak "Refah'ta geniş çaplı bir saldırı haklı gösterilemez. Bir milyondan fazla insan oraya sığındı ve gidecek hiçbir yeri yok. Artık insani bir ateşkese ihtiyacımız var ki, ölmek üzere olanların ve rehinelerin nihayet serbest bırakılmasını sağlayalım" dedi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 31 bin 553'e, yaralananların sayısı ise 73 bin 546'ya yükseldi.

Gazze Şeridi'ne deniz koridoru üzerinden 200 tonluk yardım taşıyan ve dün Gazze açıklarına ulaşan gemi, gece saatlerinde tüm kargosunu boşalttı. Yardımların kamyonlarla Gazze'nin kuzeyine götürülmesi bekleniyor.

İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırıları sürerken, Filistinli yaşlı bir kadın gözyaşları içinde, torunlarını sokaktan topladığı otlarla doyurmaya çalıştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yürütülen taramalar sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çocuklarda yetersiz beslemenin iki katına çıktığı belirlendi.

Eski İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Ami Ayalon, bir Filistinli olması halinde özgürlüğüne kavuşmak için İsrail'e karşı savaşacağını belirterek, İsrail'in Ulusal Güvenlik ve Maliye Bakanlarını da "terörist" olarak niteledi.

Filistinliler, İsrail'in altıncı ayına giren saldırılarına ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle aç ve susuz kalmalarına rağmen sokak hayvanlarını unutmuyor.

İsrail'in, bazı personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddiaları sonrası Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağladıkları mali desteği askıya alan Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurdu.

Japonya hükümeti, Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoruna katılacağını bildirdi.

05:22 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 80 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

03:40 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir evi hedef alarak 36 Filistinliyi öldürdüğü duyuruldu.

02:52 Filistin'de Başbakan olarak atanan Muhammed Mustafa, yeni hükümetin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının acılarını dindirmek için çalışacağını belirterek, "Gazze olmadan devlet olmaz, Gazze'de de Kudüs ve Batı Şeria'dan uzak bir devlet olmaz." ifadelerini kullandı.

01:17 Katar, İsrail'in 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde gazetecilere karşı işlediği suçların araştırılması için hızlı ve bağımsız soruşturmaların yapılması çağrısında bulundu.

01:10 İsrail ordusu Gazze'de 7 katlı binayı bombalaması sonucu en az 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalanların bulunduğu bildirildi.

00:44 Fas'ta, ramazanın ilk cuma gününde, İsrail'in 5 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ile dayanışma göstermek için 60 şehirde 125 gösteri düzenlendi.

00:39 ABD yönetimi, Hamas'ın yeni sunduğu ateşkes önerisini "ihtiyatlı bir iyimserlikle" karşıladığını ve söz konusu önerinin kendi üzerinde çalıştıkları taslakla uyumluluk gösterdiğini bildirdi.

00:31 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce Filistinlinin katıldığı cuma namazı, bölgede camilere yönelik yıkımı gözler önüne serdi.

00:29 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde evleri hedef alması sonucu en az 13 Filistinli öldürüldü.

00:15 Yemen'de başkent Sana'nın da aralarında olduğu pek çok kentte binlerce kişi, Gazze'deki Filistinlilere destek için sokağa indi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 250'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 591 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.