İsrail'in 163 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 645'e yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 163. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 163 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 31 BİN 645'E YÜKSELDİ



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 163 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yönelik saldırılarında 92 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 645'e, yaralı sayısının da 73 bin 676'ya ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Fransa'da muhalif milletvekili Thomas Portes, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İsrail'e destek veren şirketlerin boykot edilmesini istedi

Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'ye yardımların ölçeği artırılmalı

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01:50 Mısır ve BAE, Gazze'ye dokuzuncu kez havadan yardım ulaştırdı

01:49 Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki felaketi kelimeler tarif edemez

00:54 Tel Aviv'de binlerce İsrailli protestocu, Netanyahu'ya istifa çağrılarını yineledi

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00:20 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini de durdurması gerektiğini vurguladı

00:00 Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin pazartesi Katar'a gitmesi bekleniyor