İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 164. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 164 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 31 BİN 726'YA YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 164 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 116 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 726'ya, yaralı sayısının da 73 bin 792'ye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in saldırdığı Gazze'de 13 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait askeri tesise ve altyapıya saldırılar düzenlediğini duyururken, Hizbullah ise İsrail'in kuzeyinde orduya ait araçları top atışlarıyla vurduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin Rimal Mahallesi ile Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlilerden "derhal" bölgeyi terk ederek Gazze Şeridi'nin güneyine gitmelerini istedi.

Avustralya Temsilciler Meclisinde hükümet, Gazze'deki "soykırımı" desteklediği gerekçesiyle protesto edildi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığını söyledi

İsrail'in 164 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 726'ya yükseldi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısının çok yüksek olduğunu belirterek, "Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktör Yardımcısı Beth Bechdol, Gazze'deki insanların felaket düzeyinde kıtlığın eşiğinde bulunduklarını, ateşkesin kesinlikle gerekli olduğunu söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, 7 Ekim 2023 itibarıyla Gazze Şeridi'ndeki sağlık hizmetlerinin sistematik şekilde yok edildiğine tanık olduklarını söyledi.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde bulunan Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün düzenlediği hava operasyonuyla Gazze'nin kuzeyine gıda ve su gönderdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) ile tüm uluslararası kurumlara İsrail'in Şifa Hastanesinde hasta, yaralı, sığınmacı ve sağlık personeline yönelik devam eden katliamını durdurması çağrısında bulundu.

Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütüne Gazze'de kalan tıbbi tesislerin korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmeleri ve tıbbi tesisleri korumaları çağrısında bulundu

İsrail ordu güçlerinin, Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Tıp Kompleksi'ne (Şifa Hastanesi) insansız hava araçları (İHA) ve yoğun silah sesleri eşliğinde düzenlediği baskında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi

06:58 Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Şifa Tıp Kompleksi'ni (Şifa Hastanesi) tanklarla, insansız hava araçlarıyla (İHA) ve silahlarla basarak içeride ateş açmasını, "İsrail'in sağlık sektörünü ortadan kaldırma ve hastaneleri yok etme yönündeki kasıtlı niyetini doğrulayan" savaş suçu olarak nitelendirdi

05:35 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yaptığı uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir

04:58 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin hızlandırılması ve ateşkes çağrısında bulundu

02:25 Yaklaşık 4 aydan bu yana ikinci yardım partisi Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Selahaddin Caddesi üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya şehrine ulaştı

01:11 İsrail, 7 Ekim 2023 saldırılarında bir subayın daha öldürüldüğünü duyurdu

00:23 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze halkının yaşadığı açlık ve susuzluktan İsrailli esirlerin de etkilendiğini anlattığı bir video yayımladı

00:07 Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi "başarısız" olarak nitelendiren Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamasına ilişkin, "Öncelikle hükümet olarak başarısızlığınızın sorumluluğunu üstlenin ve istifa edin ancak o zaman başkalarıyla ilgili konuşma hakkına sahip olursunuz." değerlendirmesinde bulundu

00:00 İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, 7 Ekim'de başarısız olduklarını ve sorumluluğu kabul ettiklerini bildirdi