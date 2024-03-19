İsrail'in 165 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 819'a yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 165. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 31 BİN 819'A YÜKSELDİ

İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 93 artarak 31 bin 819'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 165 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 93 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 142 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 819'a, yaralı sayısının da 73 bin 934'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Fransa'da muhalif milletvekili Thomas Portes, İsrail ordusunda görev alan Fransız asıllı askerlere "göz yuman" ülkesinin İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki "soykırıma" suç ortağı olduğunu belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını açıkladı.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria sakini Filistinli 5 Bedevi aileyi yaşadıkları topraklardan ayrılmaya zorluyor.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil özgürlükler örgütü Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) hukukçularından Dina Chehata, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından FBI'ın ülkedeki Filistinliler başta olmak üzere Müslümanları takibini artırdığını belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Gazze'deki durumun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirterek, İsrail'in işgalci devlet olarak Gazze'deki nüfusa hizmet sağlama, bunu yapmaması halinde ise insani yardımların girişine izin verme yükümlülüğü bulunduğunu söyledi.

10:34 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskınlarda 1'i gazeteci çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.



Birleşmiş Milletler (BM) Gazze'de 1.1 milyon insanın gıda kaynaklarının tamamen tükendiğini ve bölgenin kısa bir zaman içerisinde en yüksek seviye kıtlıkla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, ABD Senatosu Çoğunluk lideri Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasına destek verdi.

05:02 ABD Başkanı Joe Biden, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İsrail'in Refah'a yönelik "kapsamlı bir kara operasyonu" düzenlemesi konusundaki "derin endişelerini" dile getirdi.

03:18 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

02:52 İsrail basını, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılmasına yönelik müzakerelerin İsrail heyetinin Katar'a ulaşmasıyla resmen başladığını duyurdu.

01:07 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes çabalarının devam ettiğini belirterek, "Burada bu çabalar devam ederken (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kendi geleceğini kurtarma adına bu işi bir şova çevirmesi kabul edilemez durum." dedi.

00:36 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısının felaket olacağını ve buna izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.

00:32 Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) artık daha fazla gecikmemesi, Gazze için "hemen, 24-48 saat" içinde harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

00:29 Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) verilen fonları askıya alma kararını gözden geçirdiklerini, ajansa yönelik iddialara ilişkin raporun açıklanmasını beklediklerini belirtti.

00:22 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

00:13 İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde alıkoyduğu bazı gazetecileri 12 saatin ardından serbest bıraktı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 593 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.