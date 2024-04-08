İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 185. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 185 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 33 BİN 207'YE ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 185 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 47 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 207'ye, yaralı sayısının da 75 bin 933'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail medyası, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin ülkeye döndüğünü ve müzakerelerde durumun belirsiz olduğunu belirtti.

İsrail'in 185 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 207'ye çıktı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının ölümü hakkındaki açıklamasının "tatmin edici" olmadığını söyledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, ordunun 1,5 milyondan fazla zorla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine "saldırmaması" durumunda Netanyahu'nun başbakanlığının sona ereceğini belirtti.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını vurarak öldürdüğü bildirildi.

Uluslararası Adalet Divanında Nikaragua: Almanya'nın, İsrail'e verdiği silahların Filistinli çocukların, kadınların ve erkeklerin bombalanmasında kullanıldığını bilmemesi imkansız

İsrail işgalinde ölen Gazellilerin sayısı 7 Ekim 2023'ten beri 34 bine yaklaşırken, İsrail saldırısında 7 yardım görevlisinin yaşamını yitirmesi ABD kamuoyunda Netanyahu yönetimine verilen koşulsuz askeri desteğin sorgulanmasına neden oluyor.

Fas'ın başkenti Rabat'ta doktorlar İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 33 binden fazla kişiyi öldürdüğü saldırıları protesto etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın en büyük çelik tüccarı Mahmud el-Veher, Türkiye'den yıllık bazda 130 ile 150 bin ton arasında çelik ithal ettiklerini ve bunların İsrail limanları ve gümrüklerinden geçirmek zorunda olduklarını belirterek, "Sadece çelik ve çimento değil. Endüstriyel fabrikalarımız için de Türkiye'den ithalat yapıyoruz. Sanayi girdi materyali, plastik gibi malzemeler, fabrikada kullandığımız malzemeleri de Türkiye'den satın alıyoruz." dedi.

Nikaragua'nın, Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması için Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın duruşması öncesi mahkeme binası önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail ekonomisinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana güç kaybettiği ortaya çıktı.

Mısır basını, üst düzey bir Mısırlı kaynağa dayandırdığı haberinde Kahire'de gerçekleştirilen Gazze'de geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise, "Müzakerelerde kritik bir noktaya geldik. Evet başarılı olursa, çok sayıda esir evlerine dönecek" dedi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine ve Tulkerim Mülteci Kampı'na baskınlar düzenleyerek altyapıya zarar verdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 38 bin öğün eşdeğerindeki gıda paketini, dün düzenlenen hava operasyonuyla Gazze'ye ulaştırdıklarını duyurdu. CENTCOM, ABD'nin bugüne kadar 739 ton insani yardımı Gazze'ye ulaştırdığını ifade etti.

Almanya'da bazı kamu çalışanları Başbakan Olaf Scholz'e yazdıkları mektupta İsrail'e silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 6 aydır sürdürdüğü saldırılara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'deki savaş devam ediyor ve durmaktan çok uzağız" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği hava saldırıları ve topçu bombardımanında en az 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

06:12 Filistinli kurum ve kuruluşlar, İsrail hapishanelerinde 38 yıldır tutuklu olan ve dün hayatını kaybeden omurilik kanseri hastası Filistinli yazar Velid Dakka'nın ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

03:53 İsrail'de yapılan anket, halkın çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'ndeki savaşı iyi yönetmediğine" inandığını ortaya koydu.

02:35 Hamas heyeti, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İsrail ile esir değişimi konularını ele aldı.

02:20 İsrail ordusundan bazı üst düzey komutanlar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmelerinin, esir takası anlaşmasına teşvik amacıyla değil "savaş yorgunluğundan" kaynaklandığını belirtti.

00:37 Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan 50 bini aşkın kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesini ve ateşkes sağlanmasını istedi.

00:09 İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ülkesinin İsrail'in kendisini savunma hakkına verdiği desteğe işaret ederek, "Tabii ki bu desteğimiz koşulsuz değil. Başarılı bir demokrasiden uluslararası insancıl hukuka uymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

00:00 İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta cadde ve sokaklar tanınmaz hale geldi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 459 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda 269 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.