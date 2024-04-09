İsrail'in 185 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 360'a çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 186. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 33 BİN 360'A ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 360'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 186 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 153 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 60 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 360'a, yaralı sayısının da 75 bin 993'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından güneydeki Han Yunus kenti ile Gazze'deki Şifa Hastanesi ve çevresinden şu ana kadar 409 cenazenin çıkarıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'ye yönelik BM'nin gıda konvoylarını neden reddettiğine dair İsrail'in bir açıklama yapmadığını belirtti.

14:34 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'deki durumun yiyecek bir şeyleri olmayan insanlar ve özellikle çocuklar için her gün cehenneme döndüğünü söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 360'a yükseldi.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Nikaragua'nın, siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" yönündeki iddialarını reddeden Almanya, silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun yapıldığını öne sürdü.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Hamas ile Türkiye arasındaki ilişkileri "seçkin" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin hem diplomatik hem insani yardım konusunda Gazze'ye verdiği destekten övgüyle söz etti.

İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine beklenen kara saldırısı öncesinde bölgeye sığınan yaklaşık 1,5 milyon Filistinliyi çıkarmak için 40 bin çadır satın alacağı bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Evere Belediyesinin dün astığı Filistin bayrağının indirilmesine tepki gösteren Belediye Başkanı Ridouane Chahid, kendisini eleştirenlerin konuya çifte standartla yaklaştığını söyledi.

Fransa'da eski cumhurbaşkanı aday adayı ve siyasetçi Anasse Kazib, Filistin'i destekleyen sosyal medya paylaşımları nedeniyle karakola çağrıldığını belirtti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki "felaketin" durdurulması için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in 7 aydır aralıksız bombaladığı ve insani yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye dolaşan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, 2,3 milyon Filistinlinin açlığa mahkum edildiği bölgenin kıtlığın eşiğinde olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarını dünyaya duyurmak için Gazze'de canı pahasına çalışan gazetecilerin portelerini Londra'nın dört bir yanındaki duvarlara çizen Creative Debuts'un kurucusu Calum Hall, "Eylem ve aciliyet eksikliğinden dolayı çok üzüldüm ve şaşkına döndüm. Bu, bizi bir şeyler yapmaya zorladı." dedi.

İngiltere'deki Kent Üniversitesinde Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Shahd Hammouri, 75 yıldır Filistin'de "sömürgeci politikalar" izleyen İsrail'in uluslararası hukuka uymasının sağlanması için Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Sözleşmesine taraf olan ülkelerin ekonomik yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırdı.

ABD yönetimi, İsrail'in, Filistinlilerin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara operasyonunun tarihi hakkında bilgilendirilmediklerini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile Gazze'de Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının öldüğü saldırıyı ele aldı.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun El-Megazi Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri'yi öldürmesini, kaos ve kargaşa ortamı yaratmayı ve insani krizi büyütmeyi amaçlayan bir savaş suçu olarak nitelendirdi.

06:32 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan bombalaması sonucu, El-Megazi Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri ile çok sayıda Filistinlinin öldüğü bildirildi.

05:47 Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir takasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde İsrail'in konuya ilişkin tutumunun kendilerine iletildiğini duyurdu. Hamas'ın, arabulucuların gösterdiği büyük çabayı takdir ettiği belirtilen açıklamada, Hamas'ın Filistin halkına yönelik saldırıyı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaya önem verdiği ancak İsrail'in inatçı tutum sergilemeyi sürdürdüğü, Filistin halkının ve direnişinin taleplerinin hiçbirine olumlu yanıt vermediği aktarıldı.

03:27 İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

02:45 ABD'li Senatör Elizabeth Warren, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan "soykırım" davasına ilişkin, "Bunu hukuka uygularsanız inanıyorum ki onlar (yargıçlar) bu durumu soykırım olarak tanımlayacak ve bunun için de epey malzemeleri var." dedi.

02:33 Ürdün, Mısır ve Fransa, Gazze Şeridi'ndeki insani kayıpların "dayanılmaz" olduğunu ve acil ateşkes gerektiğini vurguladı.

01:30 İslami Cihad Hareketi, İsrail ordusunun, hareketin Gazze Şeridi'ndeki sözcüsü Tarık es-Selemi'yi alıkoyduğunu ve işkenceye maruz bıraktığını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 459 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda 269 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.