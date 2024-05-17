İsrail'in 224 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 303'e çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 224. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 224 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 35 BİN 303'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 224 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 31 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 303'e, yaralı sayısının 79 bin 261'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların sona ermesinin ardından bölgenin yönetimine ilişkin planının, uluslararası gözetim altında Filistin yönetimine bağlı yerel isimlerin silahlandırılmasını içerdiği öne sürüldü.

Dünyanın önde gelen 13 ülkesinin dışişleri bakanları, İsrail'e ortak mektup göndererek Refah'a yönelik geniş çaplı kara saldırısına karşı uyarıda bulundu.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin güneyindeki Avrupa Gazze Hastanesinde gönüllü görev alan ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Gazze'den ayrılamayan İngiliz cerrah Muhammed Tahir, hastanedeki durumun giderek kötüleştiğini ve çevresindeki saldırıların arttığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta 630 binden fazla Filistinlinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste (Ra'am) lideri Mansur Abbas'la Gazze'deki gelişmeleri görüştü.

İsrail'in 224 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 303'e çıktı

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililere dava açabileceği yönünde haberlerin çıkması üzerine Netanyahu, UCM'yi itham eden bir video yayınladı. Bunun üzerine 12 Amerikalı Senatör UCM Savcısı Karim Khan'ı tehdit eden bir mektup kaleme aldı. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu açıklamaların ardından UCM de X sosyal medya platformundan mahkemenin işleyişine karışılmamasını ve mahkeme heyetini korkutmaya yönelik açıklama yapılmamasını telkin eden bir açıklama yaptı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinin güneyindeki Necariye beldesine yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

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İsrail ordusu, Deir Al-Balah iline bağılı Nuseirat Kampı bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula saldırı düzenledi.

06:53 İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinli şehit oldu.

04:49 İsrail'in, Mısır'a, Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili bir plan sunduğu öne sürüldü.

04:03 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlenmeyi planladıkları saldırının pek çok meseleyi çözeceğini öne sürdü.

02:53 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim ve Kalkilya kentlerinde 1 Filistinliyi öldürdüğü, 1'i çocuk 2 kişiyi yaraladığı belirtildi.

00:35 Hamas, İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını geri dönülmez şekilde zarara uğrattığı gerekçesiyle Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanından (UAD) talep ettiği ek tedbirlere ilişkin duruşmaların başlamasını memnuniyetle karşıladı.

00:04 İsrail'in 7 Mayıs'ta işgal ederek geçişlere kapattığı Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasına ilişkin Mısır'a Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı Filistinli temsilcileri de içeren teklif sunduğu öne sürüldü.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 278'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 626 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 502 Filistinli yaşamını yitirdi.