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Dünya

İsrail'in 241 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 479'a çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 36 bin 479'a yükseldi.

3 Haziran 2024 Pazartesi 06:39 - Güncelleme:
İsrail'in 241 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 479'a çıktı
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 241. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 241 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 36 BİN 479'A ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 241 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 40 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 150 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 479'a, yaralı sayısının 82 bin 777'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

14:58 İsrail'in 241 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 479'a çıktı

14:39 Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı'nın açılış töreninde iki protestocu sahneye çıkarak Filistin bayrağı açtı.

13:53 Gazze hükümeti: 3 bin 500'den fazla çocuk açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya

13:38 İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

13:34 İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yönelik yoğun hava saldırısı düzenledi

13:31 Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, tüm ülkelere, 146 BM üyesi devletin yaptığı gibi "Filistin devletini tanımaları" yönünde çağrıda bulundu

13:30 Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, İsrail ve müttefikleri tarafından Tel Aviv'le ilişkileri normalleştirmek için Müslüman ülkelere baskı yapıldığını savundu

12:23 İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin mayıs ayında Filistinlilere yönelik 221 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi

11:47 İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

10:52 Netanyahu, hükümetten çekilme tehdidinde bulunan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ile görüşecek. İsrail Başbakanlığından bir kaynak, Netanyahu'nun, teklifte İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmaya zorlayan bir hükmün bulunmadığı ve teklifin "sorumsuz bir anlaşma" olmadığı konusunda Ben-Gvir'i ikna etmeye çalışacağını belirtti

09:45 İsrail askerleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin,Yusuf Makamı'na baskın düzenlemesine tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve gözyaşartıcı gazla müdahale etti

06:47 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.

02:27 İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimlerine yönelik saldırısında 10 Filistinli öldü

01:45 Katar, İsrail'in UNRWA'yı "terör örgütü" olarak sınıflandırma girişimini kınadı

01:17 İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

00:16 İsrail basınına göre Tel Aviv, Biden'ın ateşkes önerisinin ana hatlarının çoğunu kabul etti

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