Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 256 gündür aralıksız devam ediyor.



İSRAİL'İN 256 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 37 BİN 372'YE ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 256 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 25 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 80 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 372'ye, yaralı sayısının 85 bin 452'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

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İsrail'in 256 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 372'ye çıktı

İsrail ve Lübnan arasında arabulucu konumundaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasındaki çatışmaların yeterince uzadığını, Gazze'de olası ateşkes ve diplomatik çözümün bu çatışmalara da bir son verebileceğini söyledi

Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bessam Salihi, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların ortağı konumundaki ABD'nin arabulucu gibi davranmasının büyük bir hile olduğunu söyledi.

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