Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 257 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL'İN 257 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 37 BİN 396'YA ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 257 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 24 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 71 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 396'ya, yaralı sayısının 85 bin 523'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu: İsrail Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdü ve sakat bıraktı

Mısır medyası, Kahire'nin Gazze Şeridi'nin sınır kapılarını kontrol etmek için Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı bir Arap gücüne katılacağı konusundaki iddiaların doğru olmadığını bildirdi

İsrail ile çatışan Hizbullah, 3 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail'in 257 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 396'ya çıktı

İsrail ile çatışan Hizbullah, 1 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine yaptığı baskınlarda Filistinlileri yaraladı ve gözaltına aldı

The New York Times Gazetesi (NYT), ABD'nin Gazze Şeridi kıyısında insani yardımlar için başlattığı ve "fiyaskoyla" sonuçlanan yüzer iskele operasyonunu bitirebileceğini iddia etti

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında yaralıların olduğu bildirildi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan yerleşim birimine kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu

06:05 Husiler: ABD ve İngiltere, ocaktan beri Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na 30 saldırı düzenledi

05:34 İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

05:03 Gazze'deki sahra hastanelerinin koordinatörü el-Hems: Bazı hastalar ilaç yetersizliğinden ölüyor



03:08 İsrail Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de Gazze'ye yoğun saldırılar düzenledi

02:45 Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri fabrika ve karargahı vurduğunu duyurdu

00:22 Fransa'da İsrail'e silah satışı karşıtı eylemi takip eden gazeteci gözaltına alındı

00:01 ABD'li Senatör Warren, Netanyahu'nun "insani bir felaket yarattığını" söyledi