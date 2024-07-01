İsrail'in 269 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 900'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 269. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 269 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 37 BİN 900'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 269 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 900'e, yaralananların sayısının da 87 bin 60'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 37 bin 900'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak çok sayıda kişiyi evsiz bıraktı.

Avustralya'da Yeşiller Partisi'nin, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senatoya sunduğu önergeye destek verdiği için parti grubundan süresiz olarak uzaklaştırılan iktidardaki İşçi Partisi'nin Senatörü Fatima Payman, kendisine oylama gerektiren tüm parlamento görevlerinden kaçınmasının söylendiğini belirtti

İsrail ordusu Gazze'de Han Yunus, Şucaiyye ve Nusayrat'ı vurdu

İsrail ordusu 7 Ekim'de saldırılarına başladığı ve 27 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı karadan işgal sürecinde alıkoyduğu 50 Filistinliyi serbest bıraktı. İsrail'in serbest bıraktığı bazı Filistinliler, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne geldi

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İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan "Hizbullah mevkilerini" savaş uçakları ve topçu atışlarıyla bombaladığını bildirdi.

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