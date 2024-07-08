İsrail'in 276 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 193'e çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 276. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 276 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 38 BİN 193'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 276 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 75 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 193'e, yaralananların sayısının da 87 bin 903'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

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04:40 İsrail, Gazze kentinin farklı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi

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00:38 İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bir eve saldırısında çok sayıda can kaybı bildirildi