İsrail'in 277 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 243'e çıktı

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 277. gününde sürüyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 277 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 50 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 243'e, yaralananların sayısının da 88 bin 33'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:13:37 İsrail'in Gazze'de sivillerin toplandığı alana düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 kişi öldü13:32 BM: İsrail'in "tahliye uyarısı" nedeniyle Gazzeliler güvenli olmayan bölgelere göç ediyor12:52 İsrail güçleri Batı Şeria'da aralarında çocukların olduğu 16 Filistinliyi gözaltına aldı12:40 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana büyük bir yıkıma yol açtığı Gazze'deki saldırılarında yer alan askerler, ordunun sivillere rastgele ateş açtığını, evleri ateşe vererek yıktığını ve sokakların cesetlerle dolu olduğunu anlattı11:20 İsrail ordusu "doğu bölgesinden gelen" bir İHA'yı engellediğini duyurdu11:05 Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'deki son gelişmelere ilişkin durum raporu yayımladı. Raporda, yakıt sıkıntısı ve devam eden çatışmalar nedeniyle 36'dan hastaneden 13'ünün kısmen işlevsel durumda olduğu, 18 fırından ise sadece 7'sinin faaliyette olduğu ifade edildi.10:03 İsrail'de bir İHA şirketinin temsilciliğini yapan ABD vatandaşı Hizbullah saldırısında yaralandı09:05 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve denizden yürüttüğü saldırılar 9 ayı aşkındır devam ediyor. İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde Barud ailesine ait evi hedef aldı. 03:17 Gazze hükümeti, "onları ölüm tuzaklarına sürükleyebileceği" gerekçesiyle İsrail'in, Gazzelilerin kentin güneyine göç etmesi çağrısına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.