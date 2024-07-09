İsrail'in 277 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 243'e çıktı

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 277. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 277 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 38 BİN 243'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 277 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 50 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 243'e, yaralananların sayısının da 88 bin 33'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze'de sivillerin toplandığı alana düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 kişi öldü

BM: İsrail'in "tahliye uyarısı" nedeniyle Gazzeliler güvenli olmayan bölgelere göç ediyor

İsrail güçleri Batı Şeria'da aralarında çocukların olduğu 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana büyük bir yıkıma yol açtığı Gazze'deki saldırılarında yer alan askerler, ordunun sivillere rastgele ateş açtığını, evleri ateşe vererek yıktığını ve sokakların cesetlerle dolu olduğunu anlattı

İsrail ordusu "doğu bölgesinden gelen" bir İHA'yı engellediğini duyurdu

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'deki son gelişmelere ilişkin durum raporu yayımladı. Raporda, yakıt sıkıntısı ve devam eden çatışmalar nedeniyle 36'dan hastaneden 13'ünün kısmen işlevsel durumda olduğu, 18 fırından ise sadece 7'sinin faaliyette olduğu ifade edildi.

İsrail'de bir İHA şirketinin temsilciliğini yapan ABD vatandaşı Hizbullah saldırısında yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve denizden yürüttüğü saldırılar 9 ayı aşkındır devam ediyor. İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde Barud ailesine ait evi hedef aldı.

Gazze hükümeti, "onları ölüm tuzaklarına sürükleyebileceği" gerekçesiyle İsrail'in, Gazzelilerin kentin güneyine göç etmesi çağrısına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

9 TEMMUZ 2024 SALI

Filistinli silahlı grupların, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait askeri araçlar ile toplanma alanlarını hedef aldığı belirtildi.

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun saldırılarına karşı sınıra yakın askeri noktalar ile yerleşim birimlerini hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, hükümete "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri alınması için Hamas ile anlaşmaya varılması yönündeki fırsatın kaçırılmaması" çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtti.

Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda bir İsrail askerinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladığı, Ramallah'ta 2 çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

Mısır, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) herhangi bir alternatif oluşturulmasını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Ürdün, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyine 40 tır gıda ve tıbbi yardım sevkiyatının yapıldığını duyurdu.