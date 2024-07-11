İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 279. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 279 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 38 BİN 345'E ULAŞTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 279 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 50 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 345'e, yaralananların sayısının da 88 bin 295'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter'in partisi, Filistin'in tanınması için önerge verdi

İsrail'in 279 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 345'e ulaştı

Hamas ve İsrail arasında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerde "ilerleme kaydedildiği", Mossad Direktörü David Barnea'nın Tel Aviv'e döndüğü ve hükümetin değerlendirme için bu akşam toplanacağı bildirildi

Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerini kamikaze İHA ile vurdu

İsrail'de meclis ön oylamasından geçen Eski Eserler Kurumu'nun yetki alanını, işgal altındaki Batı Şeria'yı da kapsayacak şekilde genişleten yasa tasarısı ile Filistin topraklarının ilhak edilmesi amaçlanıyor

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde savaş devam ederken ülkede erken seçime yönelmeyi "sorumsuzluk" olarak niteledi

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in tahliye emri sonrasında Gazze'deki son sağlık tesislerinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), "Bu sivillerin korunması ve ister gitsinler ister kalsınlar, temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor" dedi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi yaraladı

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İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları kapsamında gece boyunca Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla bombaladı.

03:48 İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi.

02:30 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO üyesi ülkelere hitaben yaptığı konuşmada, NATO'dan, Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı "birlik ve tutarlılığı" talep etti.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği, 30 kişinin hayatını kaybettiği, en az 53 kişinin yaralandığı saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığı bildirildi.

00:01 Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin tahliye edilmesi yönündeki çağrılarını "baskı ve psikolojik terör" olarak değerlendirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma ekipleri, İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği kara saldırılarında çok sayıda Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

00:00 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirme fırsatının "sınırlı" olduğunu söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 243 Filistinli öldü, 88 bin 33 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 571 Filistinli hayatını kaybetti.