İsrail'in 303 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 583'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 303. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 303 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 39 BİN 583'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 303 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 118 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 583'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 91 bin 398'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırı eylemine karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz." ifadelerini kullandı

Hamas, Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıyı, "İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da işlediği katliamlara verilen doğal bir tepki" olarak niteledi

İsrail'de Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 5 askerin gözaltı süresinin uzatılacağı bildirildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 583'e yükseldi

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden çatışmalarda en az 10 bin İsrail askerinin öldüğünü veya yaralandığını yazdı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in, Lübnan Hizbullahı, İran ve vekillerinden ortak saldırı senaryosuna hazırlandığı, ABD ile yoğun görüşme trafiğinde "daha kapsamlı ve ölümcül olacağı" değerlendirilen misillemeyi önlemek için önce Tel Aviv'in saldırması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiği bildirildi

Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsrailli, İsrail polisinin koruması eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

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İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

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