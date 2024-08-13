İsrail'in 312 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında şehit ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 312. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 312 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 40 BİNE DAYANDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 312 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 88 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 929'a, yaralı sayısının da 92 bin 240'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Mısır, İsrailli bakanlarla birlikte fanatik Yahudi bir grubun Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki göstererek, uluslararası topluma ihlalleri engelleme çağrısında bulundu.

Kudüs uleması, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir başta olmak üzere İsrailli yetkililer ile fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

"İsrail'in Guantanamosu" olarak adlandırılan Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde İsrail askerlerinin alıkoydukları bir Filistinli esire tecavüz etmelerine ilişkin mahkeme 5 asker hakkında ev hapsi kararı aldı

Lübnan basını, Mısırlı bir kaynağa dayandırdığı haberinde Kahire yönetiminin, İsrail'in Hamas'ı Perşembe günü yapılması planlanan müzakerelere katılmaya ikna etmeye çalıştığını yazdı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 39 bin 929'a yükseldi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben Gvir ve İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek bölgede sloganlar attığı görüntüleri kınadı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen binlerce fanatik Yahudi'ye eşlik ederek, "Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi ve Yahudi egemenliği" konusunda büyük gelişme kaydettiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın "İran'ın İsrail'e karşılık vermemesi" talebini içeren ortak açıklamasını "küstahça" bir girişim olarak nitelendirdi

İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Fransa'nın, İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etmesinden "derin endişe" duyduğu bildirildi.

Finlandiya Parlamentosunun Afganistan doğumlu üyesi ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Nasima Razmyar, ülkesinin "soykırım yapan bir devletle silah ticareti yapmasının ikiyüzlülük" olduğunu söyledi

İsrail ordusu Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü, 2 evi patlayıcılarla yıktı

07:18 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine dün düzenlediği hava saldırılarında 24'ü Han Yunus kentinde olmak üzere 35 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi

00:44 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Gazze'de devam eden savaş nedeniyle İsrail'in kredi notunu "A+"dan "A"ya indirdi