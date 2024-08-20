İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 319. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 319 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 40 BİN 173'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 319 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 34 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 114 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 173'e, yaralı sayısının da 92 bin 857'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin bazı korumaları ile ofisinde çalışanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

12:09 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce alıkoyduğu 2'si kadın 23 Filistinliyi serbest bıraktı.



İsrail'in 319 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 173'e çıktı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in 20 Temmuz'da Yemen'in Hudeyde kentinde bulunan limana düzenlediği hava saldırısının "hukuka aykırı ve orantısız" olduğunu ve milyonlarca sivilin gıda ile insani yardımlara erişimini kısıtladığını bildirerek, saldırıyı "potansiyel savaş suçu" olarak tanımladı.

İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde bulduğu 6 İsrailli esirin cenazelerinin İsrail'e getirildiğini açıkladı.

Filistin Kızılayı (PRCS), 19 Ağustos 'Dünya İnsani Yardım Günü' sebebiyle yayınladığı mesajında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucunda 289 yardım görevlisinin öldüğünü belirterek, aralarında 21 PRCS çalışanın da olduğuna dikkat çekti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, çocuk felci vakasının tespit edildiği Gazze Şeridi'ne hala çocuk felci aşısının ulaşmadığını bildirdi.

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu sivillerin sığındığı okulların yüzde 70'inin vurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cuz Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir ev ile ticari işletmeleri yıktı.

"Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşan Mısırlı komedyen Bassem Youssef'un sosyal medya platformu X hesabına ulaşılamıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli şehit oldu.

04:40 ABD'de Demokrat Parti Kongresine ev sahipliği yapan Chicago kentinde toplanan binlerce Filistin destekçisi gösterici, "Gazze'de soykırımın durması", "ABD'nin İsrail'e yardımını kesmesi" için yürüdü.

04:32 İsrail ordusunun, dün sabahtan bu yana, kuzeydeki Gazze ile güneydeki Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında bebek, kadın ve çocukların bulunduğu 24 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

02:52 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Dura beldesine düzenlediği baskında Filistinli bir genci öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

01:54 Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ABD, Mısır ve Katar'a, Hamas ile İsrail arasında bir esir takasının sağlanması için çalışmalarını sürdürme çağrısında bulundu.

00:07 Gazze Şeridi'nden 3 Filistinli araştırmacının, ulusal araştırma yarışmasında ilk üçe girdiği belirtildi.

⁠- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli şehit oldu, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 691 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 636 Filistinli hayatını kaybetti.