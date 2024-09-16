İsrail'in 346 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 226'ya çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 346. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 346 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 41 BİN 226'YA ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 346 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 76 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 226'ya, yaralı sayısının da 95 bin 413'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 226'ya yükseldi

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da ilkokula saldırısında 7 kişi yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin'in Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle Lübnan'ın güneyine "tampon bölge" kurulmasını önerdiği ileri sürüldü.

İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah ile anlaşmaya varma şansının tükenmekte olduğunu savundu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tavuk çiftliğine düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü bildirildi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği saldırıda yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi şehit oldu, 13 kişi yaralandı.

04:00 Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği röportajda, "ABD yönetimi İsrail tarafına yeterli ya da uygun baskıyı uygulamıyor. Aksine İsrail tarafının herhangi bir taahhütten kaçınmasını haklı göstermeye çalışıyor" dedi.

03:00 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

02:00 Hamas, İsrail'in iltica başvurusunun onaylanması karşılığında Afrikalı sığınmacıları Gazze'de savaştırmak üzere silah altına almasını, "İsrail ordusunun Filistin direnişi karşısında aldığı büyük kayıpları telafi etme girişimi" olarak niteledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 6 Filistinli şehit oldu.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu en az 26 Filistinli şehit oldu.

00:00 İsrail ordusu, aralık ayında Gazze'de cesetlerine ulaşılan 3 İsrailli esirin, ordunun saldırısında öldürüldüğünü kabul etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli şehit oldu, 95 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 342'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 709 askerinin öldüğünü, 4 bin 428 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 703 Filistinli hayatını kaybetti.