İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 382. gününde sürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 382 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 115 kişinin öldüğü, 487 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 718'e, yaralı sayısının da 100 bin 282'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Facebook ve Instagram'ı bünyesinde bulunduran Meta'nın İsrail ve Yahudi Diasporası Politika Direktörü Jordana Cutler'ın, Filistin'de Adalet için Öğrenciler (SJP) platformunun Instagram paylaşımlarının sansürlenmesi için baskı yaptığı ortaya çıktı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarında 13 Filistinlinin şehit olduğunu, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

Endonezya, İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ni hedef alan saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, Gazze'ye yönelik saldırıları ve kuşatmayı şiddetle kınadı.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne 250 binden fazla insani yardım yüklü aracın girişine engel olduğu bildirildi

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da en az 28 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in 382 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 718'e çıktı

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli öldü

Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki açık hedefinin "etnik temizlik" yapmak olduğunu belirtti.

Almanya'da yapılan anket, halkın yüzde 60'ının İsrail'e silah teslimatlarına karşı çıktığını ortaya koydu.

ABD'de 64 Temsilciler Meclisi üyesi, Joe Biden hükümetine, Gazze'de "medyaya engelsiz erişim sağlanması" için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 470 bini aşkın kişinin çok yakın bir katliamla karşı karşıya olduğunu belirtti.

06:34 Gazze'deki Filistinli direniş grupları, uluslararası kurumların İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı abluka ve "sistematik aç bırakma savaşı"yla ilgili anlattıklarının, halkın yaşadıklarının sadece küçük bir kısmı olduğunu belirtti.

03:39 Arap Birliği, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği soykırımın durdurulması için bugün daimi temsilciler düzeyinde acil bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

01:43 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskınlarda biri gerçek mermiyle olmak üzere 2 çocuğu yaraladı.

00:55 İsrail tarafından şehit edilen Yahya Sinvar'ın yerine yeni bir lider atamayacağı belirtilen Hamas'ın, mart ayında yapılması planlanan seçimlere kadar Katar merkezli bir komite tarafından yönetileceği iddia edildi.

00:46 Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail'in, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılarının devam etmesi durumunda bölgede yeni çatışmaların çıkabileceğini belirtti.

00:02 İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye, Gazze'de anlaşma sağlanmasına yönelik Katar'ın Mısır ve ABD ile yürüttüğü arabuluculuğa ülkesinin desteğini teyit etti.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli şehit oldu, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 749 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 Filistinli hayatını kaybetti.