İsrail'in 384 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 847'ye çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 384. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 384 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 42 BİN 847'YE ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 384 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 55 kişinin öldüğü, 132 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 847'ye, yaralı sayısının da 100 bin 544'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 42 bin 847'ye yükseldi

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'dan ayrılmayarak burada tarımı canlandırmaya çalışan ziraat fakültesi son sınıf öğrencisi Yusuf Sakr Ebu Rabi, yeşertmeye çalıştığı arazilerin yakınında öldürüldü.

07:15 Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun, geçen günlerde Gazze'nin kuzeyinde yerlerinden edilenlerin çadırlarını yaktığını, sahada infazlar gerçekleştirdiğini, tehcir planlarını hayata geçirmek ve burayı tampon bölgeye dönüştürmek için kasıtlı olarak aç bırakma politikası uyguladığını bildirdi

06:05 İsrail, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının Beyrut'taki ofisini vurdu

05:52 Gazze'deki hükümet, İsrail'in, 6 gazetecinin Hamas ve İslami Cihad üyesi olduğu iddiasını yalanladı

05:24 Demokrat başkan adayı Kamala Harris, kritik eyaletlerden Pensilvanya'da katıldığı canlı yayında, İsrail'in Filistinlileri öldürmesine destek verip vermeyeceği ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'tan daha İsrail yanlısı olup olmayacağı sorularına net yanıtlar vermekten kaçındı