İsrail'in 388 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bini aştı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 388. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL GAZZE'DE KANA DOYMUYOR! SON 48 SAATTE 96 FİLİSTİNLİ ŞEHİT EDİLDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 388 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 96 kişinin öldüğü, 277 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının da 101 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

15:42 Soykırımcı İsrail, tahliye tehditlerinin ardından Lübnan'ın güneyindeki Sur'a yönelik şiddetli hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi ajansı (NNA), İsrail'in Sur'da çeşitli noktalara yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail'in yoğun saldırılarının ardından çok sayıda bina zarar görürken kentte, gökyüzünü duman ve toz bulutu kapladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 96 kişi hayatını kaybetti, 277 kişi yaralandı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Orta Doğu'da yaşananlar insanlığımızı kaybettiğimizi gösteriyor." dedi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabine üyelerine gönderdiği mektupta, "savaşın pusulasız ilerlediği" uyarısı yaptığı ve "savaşın hedeflerinin güncellenmesi gerektiğini" istediği belirtildi.

12:48 İsrail ordusunun baskın yaparak sağlık çalışanları dahil çok sayıda kişiyi alıkoyduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde yalnızca bir çocuk doktorunun kaldığı bildirildi.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin yeniden başlaması için Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Filistinliler, un ve ekmek bulabilmek için uzun saatler kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki tutuklama kararı talebini 24 günde onaylayan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararı talebini 5 aydan uzun süredir karara bağlamadı.

Teknoloji devleri, silah üreticileri, perakende zincirleri ve sosyal medya platformları başta olmak üzere çok sayıda küresel şirketin İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü operasyonlara sağladığı doğrudan ve dolaylı destek, bu şirketleri soykırım suçunun ortağı haline getiriyor.

İsrail kabinesinin "güvenlik endişesi" nedeniyle Tel Aviv ve Batı Kudüs'teki toplantı yerlerini değiştirdiği, başka bir yerde toplanacağı bildirildi

Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi Husam Badran, dün Katar'ın başkenti Doha'da başlayan müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada Hamas'ın İsrail ile anlaşmaya "açık" olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

01:46 İsrail basını, hükümetteki çoğu bakanın desteğine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin önerdiği Gazze'de kısa süreli ateşkesi reddettiğini yazdı.

Fetih Hareketi, İsrail hapishanesinde tutulan üyesi Mervan el-Bergusi'nin hayatına İsrail hükümetinin kararıyla kastedildiğini duyurdu.

00:46 Hamas, İsrail'in gazetecilere karşı işlediği suçları kınayarak, uluslararası toplumdan Filistinli gazetecileri "cinayet ve intikam hedefi" haline getirdiği için İsrail hükümetinden hesap sorulması çağrısında bulundu.

00:30 Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun 3 haftadır Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda en az 1000 Filistinlinin öldüğünü bildirdi.

00:15 ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD hükümetinin yaklaşık 150 yıl boyunca yerli çocukların asimile edilmesindeki rolü dolayısıyla özür dilediği konuşması, Filistin'e destek veren gösterici tarafından bölündü.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli şehit oldu, 100 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 771 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 762 Filistinli hayatını kaybetti.