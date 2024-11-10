İsrail'in 401 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 603'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 401. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 401 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 603'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 401 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 51 kişinin hayatını kaybettiği, 164 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 603'e, yaralı sayısının da 102 bin 929'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik son saldırılarında 27 kişi hayatını kaybetti

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde Filistinlilere ait yaklaşık 40 zeytin, üzüm ve badem ağacını kesti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 51 artarak 43 bin 603'e çıktı

11:17 İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa'nın farklı bölgelerine 5 saldırı düzenledi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 15'i çocuk 36 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

03:26 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanabileceğini belirterek, "Açlık İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor" dedi.

02:40 İsrail ordusu, bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi

00:44 Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınları, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmamasını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenledi

00:37 İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 13 kişi öldü