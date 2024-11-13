İsrail'in 404 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 712'ye çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 404. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 404 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 712'YE ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 404 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 47 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 712'ye, yaralı sayısının da 103 bin 258'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 43 bin 712'ye yükseldi

İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Rachael Maskell, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de sevdikleri tehlike altında olan Filistinlilerin, İngiltere'de aileleriyle geçici olarak bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla vize programı başlatılması için parlamentoya önerge sundu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir askerin silahını almaya çalıştığı iddiasıyla bir Filistinliyi şehit etti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle 22 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hiçbir çalışma yürütemediğini duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde farklı bölgelere düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansında (UNRWA) 31 yıl görev yapan Hollandalı Lex Takkenberg, İsrail'in UNRWA'yı hedef alan saldırılarının "Filistin halkını ve tarihini silme" girişiminin bir parçası olduğunu söyledi.

ABD'de merkezi Michigan eyaletinde bulunan bir kuruluşun bünyesindeki Lübnanlı Amerikalılar, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a Filistin ve Lübnan'da ateşkes talep etme çağrısı yaptı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız bir şekilde binlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ni, kuruluşları ve raportörlerini de hedef alarak onları etkisiz hale getirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceklerini bildirdi

06:16 Hamas Hareketi, ABD yönetiminin "İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirmek" için adımlar attığına dair iddialarını kınayarak, Washington'u 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım ve etnik temizlik savaşının "ortağı" olmakla suçladı.

03:51 ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail'in insani yardım konvoylarının geçişini kısıtladığı Gazze'nin kuzey bölgesindeki durumu "vahim ve felaket" şeklinde tasvir etti.

02:41 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine kara saldırısı başlattığı 6 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 2000 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

01:51 Uluslararası insani yardım kuruluşları, ortak bir rapor yayınlayarak İsrail hükümetinin ABD'nin Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması talebini yerine getirmediğini duyurdu.

01:34 İsrail'in Gazze Şeridi'nin ortasında bir çadırı hedef alan saldırısı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

01:33 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Haklarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ilze Brands Kehris, Gazze'de kıtlık uyarısına ilişkin, "Sivil nüfusu aç bırakmanın bir savaş yöntemi olarak kullanılması uluslararası insancıl hukuk tarafından kesinlikle yasaklanmıştır." dedi.

01:20 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Gazze'de evlerinden edilen sivillerin aile üyelerinin öldürülmelerine, yakılmalarına ve diri diri gömülmelerine tanık olduklarını belirterek, "Gazze'de en ağır uluslararası suçları anımsatan eylemlere tanıklık ediyoruz." dedi.

00:39 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e, Gazze'deki insani durumu iyileştirmesi için verilen 30 günlük sürenin dolmasının ardından Tel Aviv yönetimine karşı bir politika değişikliği veya yaptırım uygulanmayacağını belirtti.

00:19 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen ay ABD tarafından İsrail'e gönderilen mektupta Gazze'ye insani yardımların artırılması için verilen 30 günlük sürenin dolması üzerine "bir miktar ilerleme" kaydedildiğini ancak "daha fazlasının yapılması gerektiğini" belirtti.

00:14 Gazze'de bir ay görev yapan İngiliz organ nakli uzmanı Prof. Dr. Nizam Mamode, İsrail bombardımanlarının ardından dronların yerde yatan sivilleri hedef aldığını belirterek, "Bu tamamen kasti ve devam eden bir eylemdi, devamlı olarak her gün siviller hedef alınıyordu." dedi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli şehit oldu, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 787 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.