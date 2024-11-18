İsrail'in 409 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 922'ye yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 409. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 409 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 922'YE YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 409 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 76 kişinin hayatını kaybettiği, 158 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 922'ye, yaralı sayısının da 103 bin 898'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 43 bin 922'ye yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 85 çalışanının öldürüldüğünü, 56 aracın ve 17 ofisin ise tahrip edildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, katıldığı son dışişleri bakanları toplantısında AB-İsrail ortaklığının dayanağı olan anlaşmadaki insan hakları hükümlerine ve işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen ürünlerin ticaretinin yasaklanmasıyla ilgili Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uyum için ne gibi önlemler alınabileceğiyle ilgili incelemeler yapılması amacıyla bir teklif sunacağını bildirdi

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