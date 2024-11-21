İsrail'in 412 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 56'ya yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 412. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 412 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 44 BİN 56'YA YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 412 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği katliamlarda 71 kişinin hayatını kaybettiği, 176 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 56'ya, yaralı sayısının da 104 bin 268'e yükseldiği kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki en az 12 bin hastanın acil tıbbi tahliyesinin yapılması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkardı.

İsrail'in yaklaşık iki aydır Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğunlaşan saldırıları sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı Gazze şehrindeki stadyumda kurulan çadırlar, etkili yağış sonucu su altında kaldı.

İsrail ordusu, iki gün boyunca yoğun saldırılar düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 9 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

İsrail'de eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınmasının ve ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde "askeri yönetim" kurmak için çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

Hamas, İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlediği, 66 kişinin ölümüne yol açan saldırının "ABD'nin Gazze'de ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesinin sonucu" olduğunu belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey Büyükelçisi Vusi Madonsela, ülkesinin sunduğu yeni delillerin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasının seyrini güçlendirdiğini söyledi.

İsrail'in suçlarına ortak olmaması için aydınların Alman hükümetine çağrıda bulundukları mektubu imzalayan İsrailli akademisyen Prof. Dr. Neve Gordon, İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere yönelik soykırımın yarattığı suçluluk duygusundan ötürü "Almanya'nın yönünü kaybettiğini" söyledi.

Filistin sinemasının önemli isimlerinden oyuncu Saleh Bakri, "Sinema, vatanlarına dönmelerine izin verilmeyen Filistinlilerin kendi vatanlarını görmelerine ve nereden geldiklerini hatırlamaya olanak sağlıyor. Filmlerde, kendi dillerini, şivelerini, alışkanlıklarını, ağaçlarını, kayalarını, denizlerini görebiliyorlar." dedi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında Filistinli bir genç yaşamını yitirdi.

Almanya'daki üniversiteler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrencilere baskıları artırarak, Filistin'e destek eylemlerini çeşitli gerekçelerle engellemeye çalışıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği 2 ayrı saldırıda 88 Filistinlinin öldüğünü bildirdi.

06:19 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Orta Doğu'daki barış, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ve Venezuela'daki siyasi çözüm konularını görüştü.

04:36 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınmacıların kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

03:57 İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 6 katlı bir binayı hedef alan saldırısında 12 kişinin öldüğü bildirildi.

03:45 Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil el-Hayye, Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması teklifini, bu komitenin tamamen yerel olması şartıyla kabul ettiklerini söyledi.

02:46 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Gazze başta olmak üzere Filistin'deki durum, mağdurların çoğunluğunu çocukların oluşturduğu trajediyi gösteriyor." dedi.

02:23 Filistin, ABD'nin 4. kez Gazze'de acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısını veto etmesini kınadı.

00:34 Hamas, ABD'nin 4. kez Gazze'de acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısını veto etmesini, "soykırıma devam edilmesi için teşvik eden agresif bir tutum" şeklinde değerlendirdi.

00:23 İsrail'de görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde insani yardım dağıtmak için özel şirketleri kullanma planının, "İsrail askerlerinin bedelini canlarıyla ödeyeceği bir askeri yönetim" anlamına geldiğini söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in söz konusu tarihten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 972 Filistinli öldü, 104 bin 8 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 377'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 800 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.