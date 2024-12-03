İsrail'in 424 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 502'ye yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 424. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 424 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 44 BİN 502'YE YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 424 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 36 kişinin hayatını kaybettiği, 96 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 502'ye, yaralı sayısının da 105 bin 454'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 36 artarak 44 bin 502'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 7 kişi öldü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Ergül, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında aldığı tutuklama kararını değerlendirerek, "Roma Statüsü'ne taraf olmayan devletlerin yetkilileri dahi UCM'nin yargı yetkisi kapsamına girebilir. Bu durum, UCM'nin uluslararası adaletin sağlanmasında ne denli geniş bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor." dedi.

İngiltere Parlamentosunda Kıdemli Dışişleri ve Savunma Araştırmacısı Lara Bird-Leakey, İngiliz hükümetinin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına uymamak için "dokunulmazlık dahil" çeşitli yöntemlere başvurabileceğini, ancak Roma Statüsü'ne taraf ülke olarak uluslararası yükümlülüklerinden kaçamayacağını bildirdi.

Gazze Şeridi'nde derinleşen açlık krizi nedeniyle binlerce çocuk yetersiz beslenme ve açlıkla mücadele ederken, İsrail ordusunun bölgeye gönderilen çok az miktardaki yardım malzemelerini de çalmak için yerel çetelerle işbirliği yaptığı bildirildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği yoğun saldırılardan korunmak için "son sığınak" olarak Beyt Lahiya beldesine gelen Filistinliler, su ve yiyecek kıtlığının yanı sıra ve İsrail'in artan bombardımanı nedeniyle ağır koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir İsrail askerinin, keskin nişancılar tarafından vurulduğu bildirildi

06:40 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki insani müdahaleyi güçlendirmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen bakanlar düzeyindeki uluslararası konferansa katılanların, "Filistin halkına önemli yardım" sağlama sözü verdikleri bildirildi.

05:42 Dijital alanda Filistinlilerin haklarıyla ilgilenen Sada Social internet sitesi, kasım ayında Filistinlilerin dijital içeriğine yönelik 500'den fazla ihlalin gerçekleştiğini, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "dijital karartmanın" devam ettiğini duyurdu.

00:56 ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025'teki yemin töreninden önce Gazze'de esirlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı ve aksi takdirde "ağır bir bedel" ödeneceği uyarısında bulundu.

00:10 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrindeki 5 mahallenin sakinlerine tahliye uyarısı yaptı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 429 Filistinli şehit oldu, 105 bin 250 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.