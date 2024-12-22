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Dünya

İsrail'in 443 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 259'a yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 443 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak, 45 bin 259'a yükseldi.

22 Aralık 2024 Pazar 09:05 - Güncelleme:
İsrail'in 443 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 259'a yükseldi
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 443. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 443 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 45 BİN 259'A YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 443 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 32 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 259'a, yaralı sayısının da 107 bin 627'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

14:00 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak, 45 bin 259'a yükseldi

12:47 İsrail'in Cibaliya Kampı'na saldırısında 4'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

12:38 Fanatik bazı İsraillilerin, "Lübnan'ın güneyinde yerleşim bölgeleri oluşturmak amacıyla" çadırlar kurduğu belirtildi

11:55 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti

05:15 İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 çocuğu gözaltına aldı

02:23 İsrailli yetkililer, Hamas'la takas anlaşması yapmaktan hala çok uzakta olduklarını bildirdi

02:18 İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke çapında gösteriler yapıldı

02:08 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

00:01 İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin derhal boşaltılması uyarısında bulundu

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