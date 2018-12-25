İsrail’in 7 terör örgütüne destek verdiği ortaya çıktı

ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklamasının hemen ardından paniğe kapılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun diplomatik teamüllere aykırı demeçleri sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’un Suriye’deki DEAŞ ve benzeri terör örgütlerini Türkiye’nin temizleyeceğine olan güvenini dile getirdiği konuşmaların akabinde Netanyahu’nun, sosyal medya üzerinden Türkiye’yi hedef alan ifadeleri İsrail’in bölgedeki hesaplarının altüst olduğunun açık göstergesi.

ABD’nin 2014 Ekim ayında hava operasyonları ile müdahale etmeye başladığı Suriye’ye 2015 yılında kara birliklerini göndermesiyle rahat bir nefes alan İsrail’in ABD’nin çekilme kararı ile birlikte agresif tavırlar sergilemesi hatta bölgenin gerçek aktörü olan Türkiye’ye yönelik hakaret içerikli sözler kullanması Suriye’deki yeni oluşumda rolsüz kalması ve ortaya çıkacak tablo ile Suriye’de işgal ettiği toprakları kaybetmesi ihtimalini güçlendiriyor. Çünkü İsrail, Suriye’nin savaşını kendi kazancı olarak sürdürmek adına elinden gelen ne varsa yapmaktan geri durmadı.

SİZ SAVAŞIN BEN KAZANAYIM

İsrail, komşusu Suriye’de başlayan iç savaşa her ne kadar müdahale etmeyeceğini açıklasa da kapalı kapılar ardında ciddi operasyonlar yapmaktan da geri durmadı. Zira hem işgal ettiği Golan Tepeleri hem de Lübnan ve İran Hizbullah’ının Suriye rejiminin yanında yer alması İsrail’i farklı arayışlara sürükledi. 2013 yılı itibarıyla Suriye’deki isyancı gruplarla görüşmelere başlayan İsrail Golan ve Kuneytra başta olmak üzere Suriye’nin muhtelif yerlerindeki 7 terör grubuyla irtibata geçti.

ABD merkezli Foreign Policy’de yayınlanan Elizabeth Tsurkov imzalı makalede ise İsrail’in Suriye’de 2013 yılından beri terör gruplarına para ve silah yardımında bulunduğunu yazdı. Suriye’nin güneyinde, İsrail sınırına yakın bölgelerde terör gruplarının desteklenmesindeki temel amacın, İran destekli milis grupların sınır bölgesine yaklaştırılmak istenmemesi olduğu ifade edildi.

Ağır silahlar, araçlar ve havan topu düzeneklerinin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ni Suriye’ye bağlayan üç noktadan terör örgütlerine teslim edildiği ifade edilirken, İsrail’in desteklediği 12 muhalif grup içindeki savaşçılara ayda 75 dolar maaş ödediği ve örgütlerin karaborsadan daha fazla silah alabilmesi için ek ödenekler tahsis ettiği kaydedildi.

CIA’İN ARTIKLARINA DESTEK

ABD’nin iki farklı kurumu CIA ve Pentagon’un kendi aralarındaki çekişmeyi Suriye’de hesaplaşmaya dönüştürmesi İsrail’in sinsi planını açığa çıkardı. 2016 yılının Şubat ayı ortalarında CIA’nın Suudi Arabistan’ın stoğundan temin ettiği TOW antitank füzelerini verdiği Liva Fursan el Colan grubu, Halep’te Pentagon’un desteklediği YPG teröristlerine saldırdı. CIA destekli Sukur el-Cebel grubu da Mare’de Pentagon destekli YPG militanlarının saldırısına uğradı. Amerikan “Müşterek Operasyon Merkezinin (MOM)” saldırıları organize edememesi ABD’de krize yol açtı. Saldırılarla ilgili düzenlenen raporda İsrail’in de bu gruplara destek verdiğinin kayıtlara geçmesiyle birlikte gözler İsrail’e çevrildi. İsrail desteği alan en az yedi grubun kimliği doğrulanırken İsrail mühimmat, para, lojistik ve tıbbi destek verdiğini önce inkâr etti. Jerusalem Post’ta yayınlanan haberde İsrailli üst düzey isimlerin bu iddiaları kabul ettiği ortaya çıktı.

İSRAİL ORDUSUNA SIĞINDILAR

Suriye’de gruplar arasında iç hesaplaşma ve Rusya-İran-Suriye rejiminin ortak operasyonlara başlaması üzerine köşeye sıkışan İsrail’in para ve mühimmat desteği verdiği gruplardan Liva Fursan el-Colan lideri Muaz Nassar, Elviye Seyf eş-Şam lideri Ahmed Nahhas, Ceyş el-Ebabil lideri Alâ el-Halâki ve Liva Fursan el-Colan liderlerinden Ebu Ratib Nassar 22 Temmuz sabahı Suriye’den kaçarak İsrail ordusuna sığındı. İsrail tam da bu esnada İran birliklerinin sınır hattından 50 mil (80 km) geri çekilmesini içeren mutabakat nedeniyle Temmuz 2018’den itibaren bu gruplara verdiği desteği sonlandırdığını duyurdu. Ancak iddiaların aksine sahada her geçen gün bulunan yeni deliller, İsrail’in bu grupların dışında farklı yapılara da desteğinin sürdüğüne işaret ediyor.

Bu arada bir başka kaynak ise Amman’daki CIA merkezli Askerî Operasyonlar Komutanlığı tarafından Ocak 2018’e kadar desteklenen maaş ve mühimmat desteği alan on binlerce kişinin, Trump yönetiminin ödemeleri durdurma kararının ardından İsrail’in desteğini almaya başladıklarını ve bu desteğin sürdüğünü duyurdu.

(Türkiye Gazetesi)