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Dünya

İsrail'in Arz-ı Mevut hezeyanı! Hedefteki ülkeleri sıraladı, sadece Türkiye diyemedi

Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 'vaat edilmiş topraklar' (Arz-ı Mevut) ve 'Büyük Yahudi devleti' hayalini anlatırken hedefteki ülkeleri tek tek sıraladı, bir tek Türkiye diyemedi. Smotrich'in 'İsrail: Kaosun Bakanları' adlı belgeselde kullanılan röportajda 'Büyük Yahudi devleti'nin sınırları için, 'Sadece Kudüs tek başına Şam'a kadar uzanıyor' diyor. Irkçı bakan, 'Ürdün nehrinin diğer tarafı dahil mi?' sorusuna, 'yavaş yavaş' karşılığını veriyor. Röportaj, ekrana gelen bir harita ve 'Suriye, Ürdün, Irak, Mısır, hatta Suudi Arabistan sınırlar içinde kalıyor' sözleriyle devam ediyor.

11 Ekim 2024 Cuma 08:35 - Güncelleme:
İsrail'in Arz-ı Mevut hezeyanı! Hedefteki ülkeleri sıraladı, sadece Türkiye diyemedi
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İsrail'in Maliye Bakanı Smotrich, bir röportajda İsrail'in asıl niyetini deşifre etti. Aşırı sağcı Smotrich, ülke sınırlarını Türkiye sınırına kadar genişletmeyi hayal ettiğini söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş 'Büyük İsrail'i tasvir etti.

Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı 'İsrail: Kaos'un Bakanları' isimli belgeseldeki konuşmasında Bakan Smotrich, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle sınırlı kalmayacağını söyledi. "Bir Yahudi devleti istiyorum" diyen Smotrich, sunucunun "Bu ne demek?" sorusuna, "Yahudi devleti. Bu, oldukça karışık. Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet" cevabını verdi.

YAVAŞ YAVAŞ FETHEDİLECEK

Smotrich, sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri'nin diğer yakası mı fethedilecek?" sorusunu ise "Yavaş yavaş" şeklinde yanıtladı. Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam'a kadar uzanır" ifadesini kullandı. İsrail'in 'Büyük İsrail' politikası, Yahudilerin kutsal kitabındaki "Vaat edilmiş Topraklar" inancına ve tam sınırları belli olmamakla birlikte bugün Filistin, Suriye ve Ürdün topraklarına doğru genişlemeyi öngören hedefe dayanıyor.

Belgeselde Smotrich için "Vaat edilmiş Topraklar'la ilgili aşırı görüşleri var" ifadesi kullanıldı.

Smotrich'in sınırlarını çizdiği bir de harita yayımlandı. 'Büyük İsrail'in, Filistin'in yanı sıra Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan'a uzandığı görüldü.

Bezalel Smotrich daha önce de "Rehinleri bırakmadığı için Gazze'deki herkesi öldürmemiz gerekir ama dünya buna izin vermiyor" demişti.

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