İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinli genç toprağa verildi İsrail askerlerinin, iki hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde yaralanan ve dün akşam şehit olan 27 yaşındaki Filistinli Muhammed İbrahim Şureytih son yolculuğuna uğurlandı.