İsrail'in bayrak yürüyüşüne Hamas'tan uyarı: Yeni bir savaş çıkabilir

Hamas'ın siyasi ve dış ilişkiler kanadının başı Bassem Naim, Kudüs'ün tarihi bölümündeki Müslüman mahallesinin içinden geçilmesinin planlandığı yürüyüşün güzergahının değiştirilmesi için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Naim, makamından Reuters'a yaptığı açıklamada, "Hamas ve diğer (askeri) grupların, ne pahasına olursa olsun bu etkinliği önlemek için her şeyi yapmaya hazır olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Naim açıklamasına şöyle devam etti: "Karar, İsrail'in ve uluslararası kamuoyunun elinde. Bu çılgın yürüyüşü durdururlarsa, gerilimin tırmanmasını ve savaşı önleyebilirler."

Her yıl İsrailli milliyetçi gruplar tarafından düzenlenen bayrak yürüyüşünde İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Doğu Kudüs'ü işgalinin yıl dönümü kutlanıyor.

İsrail, Kudüs'ün tamamını başkenti kabul ederken, uluslararası alanda Kudüs İsrail'in başkenti olarak tanınmıyor. ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ın yönetimi 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp, 2018'de ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı.

Filistinliler de Kudüs'te kendi başkentlerini kurmak istiyorlar.

Geçen yılki bayrak yürüyüşü sırasında Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler İsrail topraklarına çok sayıda roket fırlatarak, 11 günlük bir savaşı tetiklemişlerdi.

Bu yılki yürüyüşün güzergahı konusunda gitgide artan gerginlik ve tehditler yeni çatışmaların çıkabileceğinin sinyalini verirken, Hamaslı yetkili Naim, çıkabilecek herhangi bir çatışmanın farklı bir yöne evrilebileceğini belirtti.

Filistinli askeri gruplarla bağlantısı olmayan bir grubun yakın zamanda İsrail'de gerçekleştirdiği bir dizi saldırıyı örnek gösteren Naim, "Tepkinin yalnızca Gazze'de olacağını kim söyledi? Muhtemelen Kudüs'ün içinde canlı bombalar olacak. Bilmiyorum. Biz böyle bir emir vermedik" dedi.

Naim şöyle devam etti: "Savaş yalnızca Hamas ile değil, (aynı zamanda) Filistin halkıyla."

İsrail kentlerindeki canlı bomba saldırıları, Filistinlilerin 2000 ile 2005 arasındaki direnişlerinin sembollerindendi fakat o zamandan beri pek nadir canlı bomba saldırıları düzenleniyor.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Pazar günkü bayrak yürüyüşünün Eski Şehir'deki Müslüman bölgesinin yanındaki Şam Kapısı'ndan geçilerek yapılması konusunda güvenlik yetkililerinin verdiği izni savundu. Ancak İsrail'in hükümet koalisyonundaki bazı üyeler, başbakanın bu yürüyüş güzergahını gözden geçirmesini istediler.

Hamaslı Naim sözlerini şöyle noktaladı: "Bu yürüyüş iptal edilebilir. Bu, siyasi bir adım. Bunun dinle bir alakası yok."