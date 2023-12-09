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Dünya

İsrail'in bombardımanında 6 kişilik Alman aile hayatını kaybetti

İsrail'in saldırısında Gazze'de bulunan Alman vatandaşı 6 kişilik ailenin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 15:25 - Güncelleme:
İsrail'in bombardımanında 6 kişilik Alman aile hayatını kaybetti
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Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre Almanya'da doktor olarak çalışan Yousuf Abujadallah, eşi Ayah ve çocukları Salahuddin (10), Mohammed (9), Abdulrahman (3) ve henüz 1 yaşına girmemiş Omar, Gazze'de İsrail'in attığı bombalar sonucu yaşamını yitirdi.

Yousuf Abujadallah 1 Kasım'da Dortmund'daki bir hastanede işe başlamadan önce ailesini ziyaret etmek için Gazze'ye gitti. Burada satın aldığı bir arsada ev yaptırmak istiyordu. Ancak 25 Ekim'de ailesiyle birlikte kaldığı evin oturma odasında, İsrail'in bombardımanları sonucu hayatını kaybetti.

Yousuf Abujadallah'ın kardeşi Ahmed Abujadallah, ağabeyi ve ailesinin cesetlerinin parçalarını enkazdan ancak 2 hafta sonra çıkarabildiklerini anlattı.

Haberde, belgelerde aile fertlerinin ölüm tarihinin bu yüzden 10 Kasım olarak geçtiği aktarıldı.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ne yazık ki şu anda Gazze'deki çatışmaların kurbanları arasında bir Alman ailenin de bulunduğunu varsaymak zorundayız." ifadesi kullanıldı.

Abujadallah ve ailesi, İsrail'in bombardımanları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden ilk Alman vatandaşları oldu.

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