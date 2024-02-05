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Dünya

İsrail'in çekildiği bölgede kontrol yine Hamas'ta!

Bir ay önce İsrail kuvvetlerinin geri çekildiği Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın tekrar kontrolü ele alarak 7 Ekim'den önceki hemen hemen bütün faaliyetlerini tekrar yürütmeye başlattığı bildirildi.

5 Şubat 2024 Pazartesi 08:21 - Güncelleme:
İsrail'in çekildiği bölgede kontrol yine Hamas'ta!
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İsrail merkezli Times of Israel gazetesinin haberine göre kamu düzeninin tekrar tesis etmek için harekete geçen Hamas, boşaltılan evlerin yağmalanmasının engellenmesi için işgalci gücün çekildiği bazı bölgelere geçici polis karakolu kurdu. Direniş grubunun ayrıca tekrardan maaş ödemeye başladığı da kaydedildi.

DÜZENİ TEKRAR SAĞLIYOR

Gazze şehrinin sakinleri, son günlerde üniformalı ve sivil polis memurlarının, bölgenin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de dahil olmak üzere bazı kamu binalarının yakınında tekrar konuşlanmaya başladığını bildirdi. Hamas'tan bir yetkili yaptığı açıklamada, polis kuvvetlerinin dönüşünün, işgalci gücün yaklaşık 1 ay önceki geri çekilmesinin ardından harap durumdaki şehirde düzeni yeniden sağlama adına önemli bir girişim olduğunu ifade etti. Ayrıca bazı bölgelerde kısmi maaş ödemelerinin de yapıldığı kaydedildi.

EVLERİ VE DÜKKANLARI KORUYORLAR

Hamaslı yetkili, işgalci gücün bombardımanlarında ölmemek için çoğunlukla Gazze'nin güney kısmına kaçan sivillerin terk ettiği dükkan ve evlerin yağmalanması önlemek için talimatlar verdiklerini aktardı. Terör devletinin yoğun bombardımanında birçok bina yıkılırken, bazı binalar da kısmi hasar alarak oturulamaz hale gelmişti.

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