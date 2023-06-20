İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2023 Salı / 2 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6464
  • EURO
    25,8652
  • ALTIN
    1484.85
  • BIST100
    5262.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'in Cenin saldırısında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6'ya yükseldi
Dünya

İsrail'in Cenin saldırısında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6'ya yükseldi

İsrail'in dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 6'ya yükseldi.

20 Haziran 2023 Salı 11:37 - Güncelleme:
İsrail'in Cenin saldırısında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6'ya yükseldi
ABONE OL

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cenin'deki saldırıda ağır yaralanan Emced Ebu Caas (48) yaşamını yitirdi.

Ebu Caas'la birlikte dünkü Cenin saldırısında İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 6'ya çıktı.

Oğlu da İsrail saldırısında öldürülmüştü

Emced Ebu Caas'ın 22 yaşındaki oğlu Vesim Ebu Caas da İsrail askerlerinin 26 Ocak'ta Cenin'e düzenlediği benzer bir saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Apache" tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda biri çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirmiş, 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.