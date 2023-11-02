İsrail'in Cibaliya katliamında ağır bilanço

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 27'inci günde de devam ediyor.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı.

Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

06:27 Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü bildirdi.

06:09 İsrail ordusu; savaş uçakları, topçular ve savaş gemileriyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerini yoğun bombardıman ateşine maruz bıraktı.

05:36 İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.

03:22 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 70 ajans çalışanının öldüğünü bildirdi.

02:55 Yemen'deki Husiler, çok sayıda insansız hava aracını (İHA) İsrail içlerindeki birçok hedefe doğru fırlattıklarını duyurdu.

02:44 Gazze Şeridi'nde Katolik Kilisesi'nde ayin yapan Hıristiyanlar, kilisenin yakın çevresine düzenlenen İsrail bombardımanı nedeniyle büyük endişe yaşadı.

01:48 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin şu anda faaliyet gösteremediğini belirterek hayat kurtarmak için acil destek çağrısında bulundu.

01:10 Fransa, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında yaşanan ağır can kaybından kaygı duyduğunu bildirdi.

01:01 Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail-Filistin sorunu için "iki halk, iki devletli çözüm"ü işaret etti.

00:40 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Gazze Şeridi'nden 1000 Filistinli çocuğun aileleriyle birlikte ağırlanarak her türlü tıbbi ihtiyaç ve bakımlarının iyileşip ülkelerine dönene kadar devlet hastanelerinde sağlanması talimatını verdi.

00:21 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze ve Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

00:03 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarından endişe duyduklarını belirterek, "saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar" olabileceğini vurguladı.

00:00 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Gazze'de binlerce çocuk ve yetişkinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, İsrail'in, uğradığı saldırıya beklenecek mantıklı tepkinin çok ötesinde karşılık verdiğini ifade etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.