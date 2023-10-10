İsrail'in doğal gaz kararı Mısır'ı etkileyebilir

Molnar, IEA'nın bugün yayımladığı 2023 Orta Vadeli Gaz Görünümü raporuna ilişkin düzenlenen çevrim içi toplantıda, Tamar gaz sahasının İsrail ve bölgenin arz-talep dengesi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Sahanın geçici olarak kapatılmasının iç piyasaya yönelik arzı etkileyebileceğini, aynı zamanda ülkenin ihracat kapasitesine zarar verebileceğini belirten Molnar, "Tamar sahasında üretimin durması, Mısır'ın LNG ihracat kapasitesini de gelecek aylarda olumsuz etkileyebilir. Son dönemde zaten Mısır'ın hızla artan iç talebi nedeniyle sektörde zorluk yaşandığını görüyoruz." dedi.

İsrail, dün ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar sahasında doğal gaz üretimini durdurmasını talep etmişti.

Söz konusu sahada üretimin durması, İsrail'in Mısır'a gaz ihracatını yaklaşık yüzde 20 azaltabilir.

Mısır, son dönemde Avrupa'ya ihracatını artıran ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Avrupa'nın Rus gazından doğan boşluğu doldurmak için LNG alımlarını hızlandırması sonrasında Mısır ile Avrupa arasında LNG ticareti artış gösterdi.

İsrail-Filistin çatışması sonrası Tamar gaz sahasında üretimin durdurulması nedeniyle gaz arz güvenliğine yönelik endişeler, Avrupa'da gaz fiyatlarının artmasına yol açıyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı cuma günü 38,2 avrodan kapanmış, dün yüzde 12,5 yükselerek günü megavatsaat başına 43 avrodan tamamlamıştı.

Bugün de yükseliş eğilimini sürdüren fiyatlar, şu anda megavatsaat başına 48,6 avro seviyesinde bulunuyor.