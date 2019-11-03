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İsrail’in ekonomik zulüm kartı Gazze ablukası 

Filistin’in terör devleti İsrail’den ekonomik bağımsızlığını elde etmek adına ithalatı azaltarak milli üretime önem verdiği 4 aşamalı planı, işgalcilerle yeni çatışmayı tetikledi.

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Terör devleti, İsrail mallarını boykot eden ve Filistin ürünlerini pazarlamak için düğmeye basan Doğu Kudüs yönetimini bu sefer de Gazze ablukasıyla tehdit etti. İşgalci İsrail ordusu komutanlarından Tümgeneral Hertsi Helifi, Gazze Şeridi’ndeki ekonomik kalkınma projelerinin, Hamas’ın desteklenmesi ve artmasına yol açabileceğini söyledi. Yaklaşık 15 yıldır süren Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı değerlendiren Helifi, “Öncelikle Gazze’deki ekonomik kalkınmanın Hamas’ın yeteneklerinin gelişmesine yol açmayacağını bize kanıtlamanız gerekiyor. Gazze’deki Hamas ve İslami Cihad’ın geliştiğinde, kaçınılmaz olarak kendimizi büyük çaplı bir savaşla karşı karşıya bulacağız” dedi. Bu açıklamalar, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ablukayı kaldırmaya niyeti olmadığı ve yakın gelecekte oradaki insanların acılarını durdurmak için hiçbir şey yapmayacağı anlamına geliyor.  Filistin İstatistik Merkezi’nden alınan veriler, yoksulluk oranının yüzde 53’e yükseldiğini, işsizlik oranlarının ise yüzde 80’i aştığını gösteriyor. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) göre, Gazze nüfusunun yarısından fazlasının uluslararası STK’ların gıda yardımına muhtaç ve 620 bin kişi temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. 

Terör devleti İsrail Filistin’e saldırdı 

Filistin’den 10 roket atışıyla saldırıya uğradıklarını iddia eden işgalci İsrail ordusu, Gazze kentini bombaladı. İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısında bir bölgeye düzenlediği saldırıda 27 yaşındaki Ahmed Muhammed eş-Şihri şehit omdu, 2 kişi yaralandı. Şihri’nin cenazesi Sunniyye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından dün toprağa verildi.      

 

 

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