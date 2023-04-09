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Dünya

İsrail'ın eski başbakanı, ırkçı Ben-Gvir'i yerin dibine soktu: TikTok palyaçosu

Eski İsrail Başbakanı ve muhalefet lideri Yair Lapid, Mescid-i Aksa'da tırmanan gerginliğin, Binyamim Netanyahu hükümetinin sorumluluk almamasından kaynaklandığını belirterek; Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i 'Orta Doğu'yu yakmaya çalışmakla' suçladı.

AA9 Nisan 2023 Pazar 12:53 - Güncelleme:
İsrail'ın eski başbakanı, ırkçı Ben-Gvir'i yerin dibine soktu: TikTok palyaçosu
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Lapid, son günlerde İsrail polisinin art arda düzenlediği baskın ve saldırılar nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da artan gerginliğe ilişkin İsrail Radyosuna açıklama yaptı.

İsrail polisinin, Aksa'da itikaf halindekilere yönelik şiddetini, "hükümetin sorumsuzluğuna" bağlayan Lapid, "Bura, İsrail devletindeki en aşırılık yanlısı kişinin sorumluluğuna bırakılırsa, olacağı bu" değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakan Lapid, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir için "TikTok palyaçosunun tek isteği Orta Doğu'yu ateşe vermek" ifadesini kullandı.

İsrail polisinin iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, plastik mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.

İsrail polisi bugün de sabah erken saatlerde namaz için Mescid-i Aksa'ya gelmeye çalışan Filistinli gençlere müdahale ederek, girişlerine izin vermemişti. İçeri alınmayan Filistinli gençler, Mescid-i Aksa çevresinde sabah namazı kılmıştı. Daha sonra da Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemişti.

- HAMURSUZ BAYRAMI SIRASINDA AKSA'YA BASKIN ÇAĞRILARI

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz (Pesah) Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı.

Bu dönemde baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

Fanatik Yahudi 15 haham da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazmıştı.

Mektupta, Netanyahu ve Ben-Gvir'den Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini isteyen hahamlar, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti.

  • Yair Lapid
  • Ben-Gvir
  • İsrail
  • TikTok palyaçosu

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