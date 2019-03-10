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İsrail'in eski Savunma Bakanı Lieberman: Hamas liderlerine suikast teklifimi Başbakan Netanyahu kesin bir dille reddetti

İsrail basınına konuşan İsrail eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Hamas ve İslami Cihad'a askeri operasyon düzenlenmesini ve liderlerinin suikastle öldürülmesini teklif ettiğini açıklayarak bu teklifin İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından reddedildiğini belirtti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Lieberman yaptığı açıklamada, "Netanyahu'ya savunma bakanı olduğum sırada Hamas ve İslami Cihad'a askeri operasyon yapılmasını teklif ettim ve hatta bunun nasıl olacağına dair de ayrıntılı bir rapor hazırladım ancak Başbakan Netanyahu bu teklifimi kesin bir dille reddetti." dedi.
 
Avigdor Lieberman 2018 yılında Başbakan Netanyahu'nun Gazze'ye top yekun saldırı düzenlememesine tepki göstermiş ve sonrasında istifa etme kararı almıştı.

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