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Dünya

İsrail'in Filistinliler için aldığı ''idari tutuklama'' kararlarında büyük artış

İşgalci İsrail'in, Filistin topraklarında mayıs ayında 302 Filistinli için 'idari tutuklama' kararı aldığı açıklandı.

AA6 Haziran 2023 Salı 20:44 - Güncelleme:
İsrail'in Filistinliler için aldığı ''idari tutuklama'' kararlarında büyük artış
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Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinliler için aldığı "idari tutuklama kararlarında ciddi bir artış görüldüğü" bildirildi.

İsrail'in geçen ay 302 idari tutuklama kararı çıkardığı belirtilen açıklamada, bu sayının 130'unun yeni idari tutuklama kararı, 172'sinin ise önceki tutuklama kararının yenilenmesi şeklinde olduğu aktarıldı.

Bu yılın başından bu yana İsrail'in 1302 idari tutuklama kararı aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, idari tutuklu sayısının 1200'ye çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, insan hakları kuruluşlarına "acilen devreye giderek İsrail'in idari tutukluluk politikasına son vermesi için baskı yapma" çağrısında bulunuldu.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutuklular, dün 18 Haziran'dan itibaren açlık grevine gideceklerini duyurmuştu.

İSRAİL'İN "İDARİ TUTUKLULUK" UYGULAMASI

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

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