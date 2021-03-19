İsrail'in Filistinlilerin evlerini yıkması protesto edildi

AA 19 Mart 2021 Cuma 20:41 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 20:41

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te onlarca Filistinli, İsrail'in 7 aileyi evlerinden çıkarma kararına karşı gösteri düzenledi.

Evlerinden çıkartılma kararı verilen ailelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir araya geldi.

"Tahliye kararına hayır", "Şeyh Cerrah evim", "İşgale hayır" yazılı pankartlar taşıyan Filistinliler, İsrail'in 1967'den bu yana devam eden Doğu Kudüs'teki işgalini de kınayan sloganlar attı.



Mahallede, 1956'dan bu yana 27 evde 37 Filistinli aile yaşıyor. Ancak yasa dışı Yahudi yerleşimciler, İsrail Parlamentosunun 1970 yılında kabul ettiği yasaya dayanarak bu kişileri evlerinden çıkarmaya çalışıyor.

Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait evlerin inşa edildiği arazinin 1948'den önceki sahipleri olduklarını iddia etseler de bu iddialar Filistinliler tarafından çürütülmüştü.

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, bu yılın başından itibaren İsrailli yerleşimcilerin lehine 7 ailenin evlerinden tahliye edilmesi yönündeki kararı onaylamıştı.