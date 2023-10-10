İsrail'in Gazze bombardımanı BM binasına zarar verdi

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin Rimal bölgesindeki Genel Merkez binasının hava saldırıları sonucu ciddi hasara uğradığı belirtildi.

Gazze'de bulunan BM'nin tüm uluslararası personelinin aynı yerleşke içindeki başka bir binaya sığındığı aktarıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında, 2 UNRWA personeli ile UNRWA'ya bağlı okullarda okuyan 5 Filistinli öğrenci hayatını kaybetti.

Saldırılarda yerinden edilmiş sivilleri barındıran okulların da aralarında bulunduğu en az 18 tesis hem ikincil hem de doğrudan zarar gördü.

İSRAİL FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu. Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.